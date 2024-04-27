Супряга и Ванат принесли Динамо тяжелейшую победу в матче с Днепром-1 — видео

Владислав Ванат после забитого мяча. Фото: "Динамо" Киев

В рамках 25-го тура чемпионата Украины состоялся центральный матч. "Днепр-1" принимал киевское "Динамо".

Киевлянам удалось вырвать очень тяжелую победу, играя в меньшинстве, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Днепр-1" — "Динамо"

Последние матчи с "Днепром-1" давались сложно для "Динамо". Матч 25-го тура не стал исключением.

Первыми счет открыли днепряне. На 43-й минуте Гуцуляк отобрал мяч у Попова и пробил Бущана.

Киевляне сравняли счет в начале второго тайма. Ванат во время выхода один на один упал и потерял мяч, но первым на добивании был Кабаев.

"Динамо" было тяжело создавать моменты, а на 88-й минуте осталось в меньшинстве после удаления Тымчина.

Казалось, что для 10 игроков "Динамо" теперь нужно удержать хоть ничью. Однако неожиданная атака на первой добавленной минуте принесла результат. Супряга получил мяч в штрафной площадке и отдал в центр на Ваната, которому оставалось пробить мимо вратаря — 1:2. У "Днепра-1" больше не оставалось времени сравнять счет.

"Днепр-1" — "Динамо" — 1:1

Голы: Гуцуляк, 43 — Кабаев, 49, Ванат, 90

"Днепр-1": Волынец — Адамюк, Своток, Сарапий, Пасич — Бабенко, Рубчинский (Горбунов, 84) — Мирошниченко, Леднев, Очеретько — Гуцуляк.

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко (Дячук, 66), Вивчаренко — Андриевский (Бражко, 59) — Ярмоленко (Волошин, 59), Шапаренко (Шепелев, 82), Буяльский, Кабаев (Супряга, 82) — Ванат.

Предупреждение: Сарапий, Мирошниченко, Сваток, Гаджиев, Горбунов — Шапаренко, Андриевский, Ярмоленко, Дячук



На 88-й минуте был удален Александр Тимчик ("Динамо").

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