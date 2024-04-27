Днепр-1 — Динамо в центральном матче тура УПЛ — прямая видеотрансляция

Украинский вингер Андрей Ярмоленко. Фото: "Динамо"

В рамках 26-го тура чемпионата Украины состоится центральный матч тура. В нем "Днепр-1" примет на своем поле киевское "Динамо".

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале Footballhub, плеер которого будет в этой новости на портале Новини.LIVE.

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"Днепр-1" — "Динамо"

На текущий момент киевляне идут на втором месте в УПЛ, а "Днепр-1" находится на четвертой позиции. Сейчас команды разделает девять очков, но у "Динамо" еще один матч в запасе.

При этом "Днепр-1" сейчас не в лучшем состоянии, поскольку команда попала под эпидемию травм и в трех крайних матчах сыграла вничью.

"Динамо" на текущий момент пытается догнать "Шахтер" в чемпионской гонке и выиграл три крайние матчи.

В текущем сезоне команды играли в октябре прошлого года. "Днепру-1" в том матче удалось победить со счетом 1:0 после гола Алексея Гуцуляка на 13-й минуте матча.

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