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Дніпро-1 — Динамо в центральному матчі туру УПЛ — пряма відеотрансляція

27 квітня 2024 12:50
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Агабекян Карен
редактор
Дніпро-1 — Динамо в центральному матчі туру УПЛ — пряма відеотрансляція
Український вінгер Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"
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Агабекян Карен
редактор

У рамках 26 туру чемпіонату України відбудеться центральний матч туру. У ньому "Дніпро-1" прийме на своєму полі київське "Динамо".

Відеотрансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі Footballhub, плеєр якого буде в цій новині на порталі Новини.LIVE.

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"Дніпро-1" — "Динамо"

Наразі кияни йдуть на другому місці в УПЛ, а "Дніпро-1" перебуває на четвертій позиції. Наразі команді розділяють дев'ять очок, але у "Динамо" ще один матч у запасі.

При цьому "Дніпро-1" зараз не в кращому стані, оскільки команда потрапила під епідемію травм й у трьох крайніх матчах зіграла внічию.

"Динамо" на цю мить намагається наздогнати "Шахтар" у чемпіонських перегонах, і вони виграли три крайні матчі.

Цього сезону команди грали у жовтні минулого року. "Дніпру-1" у тому матчі вдалося перемогти з рахунком 1:0 після голу Олексія Гуцуляка на 13-й хвилині матчу.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця. 

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футбол
Динамо
УПЛ
Дніпро-1

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