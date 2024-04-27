Дніпро-1 — Динамо в центральному матчі туру УПЛ — пряма відеотрансляція

Український вінгер Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

У рамках 26 туру чемпіонату України відбудеться центральний матч туру. У ньому "Дніпро-1" прийме на своєму полі київське "Динамо".

Відеотрансляція матчу буде доступна на YouTube-каналі Footballhub, плеєр якого буде в цій новині на порталі Новини.LIVE.

Читайте також:

"Дніпро-1" — "Динамо"

Наразі кияни йдуть на другому місці в УПЛ, а "Дніпро-1" перебуває на четвертій позиції. Наразі команді розділяють дев'ять очок, але у "Динамо" ще один матч у запасі.

При цьому "Дніпро-1" зараз не в кращому стані, оскільки команда потрапила під епідемію травм й у трьох крайніх матчах зіграла внічию.

"Динамо" на цю мить намагається наздогнати "Шахтар" у чемпіонських перегонах, і вони виграли три крайні матчі.

Цього сезону команди грали у жовтні минулого року. "Дніпру-1" у тому матчі вдалося перемогти з рахунком 1:0 після голу Олексія Гуцуляка на 13-й хвилині матчу.

Нагадаємо, Лунін вирішив піти з "Реала" — за нього борються два топклуби. Проте з'явився ще один претендент на українця.

Шапаренко готовий до трансферу — куди "Динамо" продасть гравця.

Роналду повернеться грати до Європи — який клуб обрав Кріштіану.

Кварацхелія назвав клуб, до якого влітку перейде з "Наполі".

Мудриком зацікавилися відомі клуби — "Челсі" може продати гравця.