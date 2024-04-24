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Шацьких розповів, що допоможе Динамо стати чемпіоном України

24 квітня 2024 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шацьких розповів, що допоможе Динамо стати чемпіоном України
Максим Шацьких та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер клубу "Пахтакор" Максим Шацьких продовжує підтримувати київське "Динамо". Він не сумнівається, що "біло-сині" продовжать боротися за чемпіонський титул в Україні.

Шацьких оцінив шанси підопічних Олександра Шовковського у боротьбі з "Шахтарем", повідомляє "Динамоманія".

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Максим Шацьких виступав за "Динамо" з 1999 до 2009 року. Він зіграв у складі першої команди "біло-синіх" загалом 215 матчів, забив 97 голів. Після завершення ігрової кар'єри Шацьких працював асистентом тренера у столичній команді.

Динамо Київ
Команда Шовковського перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шацьких сказав про нинішнє "Динамо"

За шість турів до кінця сезону 2023/2024 команда Олександра Шовковського посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України. "Динамо" відстає від "Шахтаря" на чотири очки.

Шацьких та Шовковський спостерігають за грою Динамо
Шацьких та Шовковський спостерігають за грою "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Шацьких вважає, що в УПЛ зберігається інтрига щодо майбутнього чемпіона. При цьому 45-річний тренер пояснив, чому "Динамо" ще не втратило шансів на титул.

"Попереду у киян очний поєдинок із "Шахтарем", у якому багато що стоятиме на кону. Але навіть без цього попереду ще шість матчів. Може статися що завгодно. Основна боротьба за чемпіонський титул ще попереду", — розповів Шацьких.

Нагадаємо, Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" отримає вигідну пропозицію. 

Почеттіно буде звільнено з "Челсі" — клуб знайшов нового тренера.

Зінченко піде з "Арсенала" — який клуб обере українець.

"Динамо" Київ встановило унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

Левандовський піде з "Барселони" наприкінці сезону — заміну вже знайдено.

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