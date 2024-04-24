Шацких рассказал, что поможет Динамо стать чемпионом Украины
Главный тренер клуба "Пахтакор" Максим Шацких продолжает поддерживать киевское "Динамо". Он не сомневается в том, что "бело-синие" продолжат бороться за чемпионский титул в Украине.
Шацких оценил шансы подопечных Александра Шовковского в борьбе с "Шахтером", сообщает "Динамомания".
Максим Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 годы. Он сыграл в составе первой команды "бело-синих" в общей сложности 215 матчей, забил 97 голов. После завершения игровой карьеры Шацких работал ассистентом тренера в столичной команде.
Что Шацких сказал о нынешнем "Динамо"
За шесть туров до конца сезона 2023/2024 команда Александра Шовковского занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" отстает от "Шахтера" на четыре очка.
Шацких считает, что в УПЛ сохраняется интрига по поводу будущего чемпиона. При этом 45-летний тренер объяснил, почему "Динамо" еще не потеряло шансы на титул.
"Впереди у киевлян очный поединок с "Шахтером", в котором многое будет стоять на кону. Но даже без этого впереди еще шесть матчей. Может случиться все что угодно. Основная борьба за чемпионский титул еще впереди", — рассказал Шацких.
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