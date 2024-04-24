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Шацких рассказал, что поможет Динамо стать чемпионом Украины

24 апреля 2024 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шацких рассказал, что поможет Динамо стать чемпионом Украины
Максим Шацких и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер клуба "Пахтакор" Максим Шацких продолжает поддерживать киевское "Динамо". Он не сомневается в том, что "бело-синие" продолжат бороться за чемпионский титул в Украине.

Шацких оценил шансы подопечных Александра Шовковского в борьбе с "Шахтером", сообщает "Динамомания". 

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Максим Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 годы. Он сыграл в составе первой команды "бело-синих" в общей сложности 215 матчей, забил 97 голов. После завершения игровой карьеры Шацких работал ассистентом тренера в столичной команде. 

Динамо Киев
Команда Шовковского перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шацких сказал о нынешнем "Динамо" 

За шесть туров до конца сезона 2023/2024 команда Александра Шовковского занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" отстает от "Шахтера" на четыре очка. 

Шацких и Шовковский наблюдают за игрой Динамо
Шацких и Шовковский наблюдают за игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Шацких считает, что в УПЛ сохраняется интрига по поводу будущего чемпиона. При этом 45-летний тренер объяснил, почему "Динамо" еще не потеряло шансы на титул. 

"Впереди у киевлян очный поединок с "Шахтером", в котором многое будет стоять на кону. Но даже без этого впереди еще шесть матчей. Может случиться все что угодно. Основная борьба за чемпионский титул еще впереди", — рассказал Шацких. 

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