Шацких рассказал, что поможет Динамо стать чемпионом Украины

Максим Шацких и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер клуба "Пахтакор" Максим Шацких продолжает поддерживать киевское "Динамо". Он не сомневается в том, что "бело-синие" продолжат бороться за чемпионский титул в Украине.

Шацких оценил шансы подопечных Александра Шовковского в борьбе с "Шахтером", сообщает "Динамомания".

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Максим Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 годы. Он сыграл в составе первой команды "бело-синих" в общей сложности 215 матчей, забил 97 голов. После завершения игровой карьеры Шацких работал ассистентом тренера в столичной команде.

Команда Шовковского перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шацких сказал о нынешнем "Динамо"

За шесть туров до конца сезона 2023/2024 команда Александра Шовковского занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Динамо" отстает от "Шахтера" на четыре очка.

Шацких и Шовковский наблюдают за игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Шацких считает, что в УПЛ сохраняется интрига по поводу будущего чемпиона. При этом 45-летний тренер объяснил, почему "Динамо" еще не потеряло шансы на титул.

"Впереди у киевлян очный поединок с "Шахтером", в котором многое будет стоять на кону. Но даже без этого впереди еще шесть матчей. Может случиться все что угодно. Основная борьба за чемпионский титул еще впереди", — рассказал Шацких.

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