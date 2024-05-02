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Максимов покинет Днепр-1 — есть лишь один шанс остаться

2 мая 2024 12:55
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Агабекян Карен
редактор
Максимов покинет Днепр-1 — есть лишь один шанс остаться
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов вскоре покинет команду. Решение могут принять 6 мая.

Об этом сообщил YouTube-канал "Камон, плей".

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По словам источника, Максимов сообщил команде, что подаст в отставку, если в матче 27-го тура чемпионата Украины они не выиграют матч у криворожского "Кривбасса". Ничья также приведет к увольнению специалиста.

Отметим, что задание у "Днепра-1" будет очень сложно, поскольку "Кривбасс" в этом матче может досрочно завоевать бронзовые медали УПЛ и они горят желанием использовать шанс. К тому же команда Юрия Вернидуба сейчас в лучшей форме и играет очень стабильно.

"Днепр-1" после ушел на зимнюю паузу на первой позиции, уступая "Кривбассу" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Однако во второй половине сезоне у команды Максимова всего две победы, пять ничейных результатов и два поражения.

На текущий момент "Днепр-1" находится на четвертом месте, имея в активе 45 очков. У преследующих их "Руха" — 44 балла, а у "Полесья" — 42 очка.

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

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Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тухель нашел новый клуб перед матчем "Баварии" с "Реалом".

УПЛ
Днепр-1
Кривбасс
Юрий Максимов

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