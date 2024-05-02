Максимов покинет Днепр-1 — есть лишь один шанс остаться
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов вскоре покинет команду. Решение могут принять 6 мая.
Об этом сообщил YouTube-канал "Камон, плей".
Разойдутся ли дороги Максимова и "Днепра-1"
По словам источника, Максимов сообщил команде, что подаст в отставку, если в матче 27-го тура чемпионата Украины они не выиграют матч у криворожского "Кривбасса". Ничья также приведет к увольнению специалиста.
Отметим, что задание у "Днепра-1" будет очень сложно, поскольку "Кривбасс" в этом матче может досрочно завоевать бронзовые медали УПЛ и они горят желанием использовать шанс. К тому же команда Юрия Вернидуба сейчас в лучшей форме и играет очень стабильно.
"Днепр-1" после ушел на зимнюю паузу на первой позиции, уступая "Кривбассу" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Однако во второй половине сезоне у команды Максимова всего две победы, пять ничейных результатов и два поражения.
На текущий момент "Днепр-1" находится на четвертом месте, имея в активе 45 очков. У преследующих их "Руха" — 44 балла, а у "Полесья" — 42 очка.
Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси".
Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря.
"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.
Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.
Тухель нашел новый клуб перед матчем "Баварии" с "Реалом".
Читайте Новини.LIVE!