Манчестер Юнайтед та Баварія обміняються тренерами — вже відомі деталі угоди

Тренери Томас Тухель та Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Два гранди європейського футболу готують обмін тренерами. "Баварія" та "Манчестер Юнайтед" зроблять гучне оголошення для вболівальників.

Ерік Тен Хаг працюватиме у Мюнхені, а Томас Тухель повернеться до англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер "Баварії" Томас Тухель влітку достроково піде з німецького клубу, навіть попри те, що вивів мюнхенців у півфінал Ліги чемпіонів. Ще тиждень тому стало відомо про його переговори із керівництвом "Манчестер Юнайтед".

Тухель, який вже працював в Англії з "Челсі", підпише з "червоними дияволами" контракт терміном на рік та можливістю продовження угоди. Офіційно про його призначення не оголосять доти, доки "Баварія" братиме участь у Лізі чемпіонів. Через тиждень мюнхенці зіграють півфінал у відповідь у Мадриді. Перша зустріч суперників завершилася нічиєю з рахунком 2:2.

Ерік Тен Хаг керує грою "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters/Carl Recine

Тен Хаг поїде до Мюнхена

Проте історія із призначенням нового тренера у "МЮ" може обрости новими фарбами. Згідно з твердженням англійських журналістів, наставник "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг замінить Томаса Тухеля у Мюнхені.

Керівництво англійського клубу незадоволене роботою нідерландського фахівця. Своєю чергою, "Баварія" довго шукала нового тренера. Пазл зійшовся після того, як стало відомо про переговори Тухеля з "МЮ". Німецький клуб вже контактує із представниками Тен Хага.

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