Милан назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины
Итальянский "Милан" по итогам сезона уволил с должности главного тренера Стефано Пиоли. Замену легендарный клуб нашел очень быстро.
Новым главным тренером "Милана" станет португалец Пауло Фонсека, сообщил журналист Николо Скира.
Новый главный тренер "Милана"
По информации источника, в течение недели между клубом и тренером продолжались переговоры, которые завершились положительно, как для "Милана", так и для специалиста.
Фонсека подпишет двухлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год.
На текущий момент руководство "Милана" и Фонсека оговаривают последние незначительные детали и подпишут контракт.
В борьбе за должность главного тренера "Милана" Фонсека опередил наставника "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии Марсело Гальярдо.
Предыдущие два сезона Фонсека тренировал французский "Лилль", с которым в прошедшем сезоне занял четвертое место в Лиге 1. Контракт с Пауло с клубом истекает в июне.
За свою карьеру португалец также тренировал "Брагу", "Шахтер" и "Рому".
В Украине Фонсека трижды выигрывал УПЛ. После начала полномасштабного российского вторжения тренер помогает украинским беженцам и детям и часто говорит на международной арене о продолжающейся войне.
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