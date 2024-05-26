Милан назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины

Футболисты "Милана". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Итальянский "Милан" по итогам сезона уволил с должности главного тренера Стефано Пиоли. Замену легендарный клуб нашел очень быстро.

Новым главным тренером "Милана" станет португалец Пауло Фонсека, сообщил журналист Николо Скира.

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Новый главный тренер "Милана"

По информации источника, в течение недели между клубом и тренером продолжались переговоры, которые завершились положительно, как для "Милана", так и для специалиста.

Фонсека подпишет двухлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год.

На текущий момент руководство "Милана" и Фонсека оговаривают последние незначительные детали и подпишут контракт.

В борьбе за должность главного тренера "Милана" Фонсека опередил наставника "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии Марсело Гальярдо.

Предыдущие два сезона Фонсека тренировал французский "Лилль", с которым в прошедшем сезоне занял четвертое место в Лиге 1. Контракт с Пауло с клубом истекает в июне.

За свою карьеру португалец также тренировал "Брагу", "Шахтер" и "Рому".

В Украине Фонсека трижды выигрывал УПЛ. После начала полномасштабного российского вторжения тренер помогает украинским беженцам и детям и часто говорит на международной арене о продолжающейся войне.

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