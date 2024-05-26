Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Милан назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины arrow

Милан назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины

26 мая 2024 13:11
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Милан назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины
Футболисты "Милана". Фото: Reuters/Daniele Mascolo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Итальянский "Милан" по итогам сезона уволил с должности главного тренера Стефано Пиоли. Замену легендарный клуб нашел очень быстро.

Новым главным тренером "Милана" станет португалец Пауло Фонсека, сообщил журналист Николо Скира.

Читайте также:
Пауло Фонсека
Пауло Фонсека возглавит "Милан". Фото: "Лилль"

Новый главный тренер "Милана"

По информации источника, в течение недели между клубом и тренером продолжались переговоры, которые завершились положительно, как для "Милана", так и для специалиста.

Фонсека подпишет двухлетний контракт с зарплатой 3,5 млн евро в год.

На текущий момент руководство "Милана" и Фонсека оговаривают последние незначительные детали и подпишут контракт.

В борьбе за должность главного тренера "Милана" Фонсека опередил наставника "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии Марсело Гальярдо.

Предыдущие два сезона Фонсека тренировал французский "Лилль", с которым в прошедшем сезоне занял четвертое место в Лиге 1. Контракт с Пауло с клубом истекает в июне.

За свою карьеру португалец также тренировал "Брагу", "Шахтер" и "Рому".

В Украине Фонсека трижды выигрывал УПЛ. После начала полномасштабного российского вторжения тренер помогает украинским беженцам и детям и часто говорит на международной арене о продолжающейся войне.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

футбол
Милан
Серия А
Стефано Пиоли
Пауло Фонсека

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра