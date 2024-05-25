Лунін шокував Анчелотті — тренер почув від українця неприємні слова

Український голкіпер Андрій Лунін. Фото: "Реал"

Продовжується епопея з продовженням контракту українського голкіпера Андрія Луніна з мадридським "Реалом". Чинний договір українця чинний до літа 2025 року.

Прояснити ситуацію спробував головний тренер команди Карло Анчелотті, але відповідь українця його шокувала, повідомив портал Don Diario.

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"Реал" та особисто Анчелотті хочуть продовжити договір з Луніним. При цьому проблема полягає в тому, що в українці бачать лише другого голкіпера, який іноді замінятиме бельгійця Тібо Куртуа.

Джерело стверджує, що перед матчем 38-го туру чемпіонату Іспанії проти "Бетісу" Анчелотті та Лунін поговорили. Українець не зміг запевнити тренера у підписанні контракту з клубом.

"Зараз я не можу запевнити вас, що підпишу новий контракт", — сказав Лунін.

Можливо, Лунін чекає на фінал Ліги чемпіонів з "Борусією" Дортмунд, в який команда вийшла завдяки його грі. Багато джерел вважають, що Анчелотті поставити не українця, а Куртуа. Якщо це станеться, то переговори "Реала" та українського воротаря дуже ускладняться.

У поточному сезоні Лунін провів 31 матч, де пропустив 32 м'ячі, та провів 12 ігор на нуль. Трансферна вартість українця, за версією порталу "Трансфермаркт", становить 16 млн євро.

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