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Лунин шокировал Анчелотти — тренер услышал от украинца неприятные слова

25 мая 2024 09:20
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Агабекян Карен
редактор
Лунин шокировал Анчелотти — тренер услышал от украинца неприятные слова
Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Продолжается эпопея с продлением контракта украинского голкипера Андрея Лунина с мадридским "Реалом". Действующий договор украинца действует до лета 2025 года.

Прояснить ситуацию попытался главный тренер команды Карло Анчелотти, но ответ украинца его шокировал, сообщил портал Don Diario.

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Что Лунин сказал Анчелотти

"Реал" и лично Анчелотти хотят продлить договор с Луниным. При этом проблема заключается в том, что в украинце видят лишь второго голкипера, который иногда будет заменять бельгийца Тибо Куртуа.

Источник утверждает, что перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" Анчелотти и Лунин поговорили. Украинец не смог заверить тренера в подписании контракта с клубом.

"Сейчас я не могу заверить вас, что подпишу новый контракт", — сказал Лунин.

Возможно, Лунин ждет финала Лиги чемпионов с "Борусией" Дортмунд, в который команда вышла благодаря его игре. Многие источники считают, что Анчелотти поставит не украинца, а Куртуа. Если это произойдет, то переговоры "Реала" и украинского вратаря сильно усложнятся.

В текущем сезоне Лунин провел 31 матч, где пропустил 32 мяча, и провел 12 игр на ноль. Трансферная стоимость украинца, по версии портала "Трансфермаркт", составляет 16 млн евро.

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футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
украинские легионеры (футбол)

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