Лунин шокировал Анчелотти — тренер услышал от украинца неприятные слова
Продолжается эпопея с продлением контракта украинского голкипера Андрея Лунина с мадридским "Реалом". Действующий договор украинца действует до лета 2025 года.
Прояснить ситуацию попытался главный тренер команды Карло Анчелотти, но ответ украинца его шокировал, сообщил портал Don Diario.
Что Лунин сказал Анчелотти
"Реал" и лично Анчелотти хотят продлить договор с Луниным. При этом проблема заключается в том, что в украинце видят лишь второго голкипера, который иногда будет заменять бельгийца Тибо Куртуа.
Источник утверждает, что перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" Анчелотти и Лунин поговорили. Украинец не смог заверить тренера в подписании контракта с клубом.
"Сейчас я не могу заверить вас, что подпишу новый контракт", — сказал Лунин.
Возможно, Лунин ждет финала Лиги чемпионов с "Борусией" Дортмунд, в который команда вышла благодаря его игре. Многие источники считают, что Анчелотти поставит не украинца, а Куртуа. Если это произойдет, то переговоры "Реала" и украинского вратаря сильно усложнятся.
В текущем сезоне Лунин провел 31 матч, где пропустил 32 мяча, и провел 12 игр на ноль. Трансферная стоимость украинца, по версии портала "Трансфермаркт", составляет 16 млн евро.
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