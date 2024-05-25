Лунин шокировал Анчелотти — тренер услышал от украинца неприятные слова

Украинский голкипер Андрей Лунин. Фото: "Реал"

Продолжается эпопея с продлением контракта украинского голкипера Андрея Лунина с мадридским "Реалом". Действующий договор украинца действует до лета 2025 года.

Прояснить ситуацию попытался главный тренер команды Карло Анчелотти, но ответ украинца его шокировал, сообщил портал Don Diario.

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"Реал" и лично Анчелотти хотят продлить договор с Луниным. При этом проблема заключается в том, что в украинце видят лишь второго голкипера, который иногда будет заменять бельгийца Тибо Куртуа.

Источник утверждает, что перед матчем 38-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" Анчелотти и Лунин поговорили. Украинец не смог заверить тренера в подписании контракта с клубом.

"Сейчас я не могу заверить вас, что подпишу новый контракт", — сказал Лунин.

Возможно, Лунин ждет финала Лиги чемпионов с "Борусией" Дортмунд, в который команда вышла благодаря его игре. Многие источники считают, что Анчелотти поставит не украинца, а Куртуа. Если это произойдет, то переговоры "Реала" и украинского вратаря сильно усложнятся.

В текущем сезоне Лунин провел 31 матч, где пропустил 32 мяча, и провел 12 игр на ноль. Трансферная стоимость украинца, по версии портала "Трансфермаркт", составляет 16 млн евро.

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