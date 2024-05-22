Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин или Куртуа — Касильяс выбрал лучшего голкипера Реала arrow

Лунин или Куртуа — Касильяс выбрал лучшего голкипера Реала

22 мая 2024 15:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин или Куртуа — Касильяс выбрал лучшего голкипера Реала
Тибо Куртуа в воротах "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший голкипер сборной Испании и мадридского "Реала" Икер Касильяс сравнил Андрея Лунина с Тибо Куртуа. Экс-чемпион мира по футбол рассказал, кто должен защищать ворота команды в финал Лиги чемпионов. 

Касильяс объяснил, кого из вратарей предпочтет бросить в бой главный тренер команды Карло Анчелотти, сообщает El Mundo Deportivo

Читайте также:

Икер Касильяс продолжает считать Тибо Куртуа основным голкипером мадридского "Реала". Несмотря на травму, из-за которой бельгиец пропустил большую часть сезона, он остается одним из лидеров "королевского клуба". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин спасает "Реал" от гола. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Выбор между Куртуа и Луниным 

Бельгийский вратарь только недавно вернулся в основной состав "Реала". Как только медицинский штаб объявил, что Тибо Куртуа готов играть, главный тренер испанской команды Карло Анчелотти сразу же выпустил его на поле. Журналисты и болельщики спорят о том, выйдет ли бельгиец в основе на финал Лиги чемпионов. Икер Касильяс считает, что тренер уже давно принял решение. 

"Лунин молодец, ведь он доказал, что у "Реала" есть резервный вратарь, на которого можно рассчитывать в сложные времена. Но я уверен, что основным голкипером остается Куртуа. Это один из лучших футболистов мира на своей позиции. Именно он должен сыграть в финале ЛЧ. Я рад, что у Анчелотти есть возможность выбирать между двумя сильными игроками", — рассказал Касильяс. 

В этом сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 32 матча во всех турнирах. В 17 их них он не пропускал голы в свои ворота. 

Напомним, Мудрик может уйти из "Челси" вслед за Почеттино — на Михаила претендует топ-клуб.

Супряга и еще два игрока "Динамо" решили летом сменить клуб.

Мбаппе не сыграет за сборную Франции летом.

Лунин расстроен из-за кадровой ситуации в "Реале".

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify