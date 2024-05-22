Лунин или Куртуа — Касильяс выбрал лучшего голкипера Реала

Тибо Куртуа в воротах "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Бывший голкипер сборной Испании и мадридского "Реала" Икер Касильяс сравнил Андрея Лунина с Тибо Куртуа. Экс-чемпион мира по футбол рассказал, кто должен защищать ворота команды в финал Лиги чемпионов.

Касильяс объяснил, кого из вратарей предпочтет бросить в бой главный тренер команды Карло Анчелотти, сообщает El Mundo Deportivo.

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Икер Касильяс продолжает считать Тибо Куртуа основным голкипером мадридского "Реала". Несмотря на травму, из-за которой бельгиец пропустил большую часть сезона, он остается одним из лидеров "королевского клуба".

Андрей Лунин спасает "Реал" от гола. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Выбор между Куртуа и Луниным

Бельгийский вратарь только недавно вернулся в основной состав "Реала". Как только медицинский штаб объявил, что Тибо Куртуа готов играть, главный тренер испанской команды Карло Анчелотти сразу же выпустил его на поле. Журналисты и болельщики спорят о том, выйдет ли бельгиец в основе на финал Лиги чемпионов. Икер Касильяс считает, что тренер уже давно принял решение.

"Лунин молодец, ведь он доказал, что у "Реала" есть резервный вратарь, на которого можно рассчитывать в сложные времена. Но я уверен, что основным голкипером остается Куртуа. Это один из лучших футболистов мира на своей позиции. Именно он должен сыграть в финале ЛЧ. Я рад, что у Анчелотти есть возможность выбирать между двумя сильными игроками", — рассказал Касильяс.

В этом сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 32 матча во всех турнирах. В 17 их них он не пропускал голы в свои ворота.

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