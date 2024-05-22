Лунін або Куртуа — Касільяс вибрав кращого голкіпера Реала

Тібо Куртуа у воротах "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Колишній голкіпер збірної Іспанії та мадридського "Реала" Ікер Касільяс порівняв Андрія Луніна з Тібо Куртуа. Ексчемпіон світу з футболу розповів, хто має захищати ворота команди у фінал Ліги чемпіонів.

Касільяс пояснив, кому з воротарів кине в бій головний тренер команди Карло Анчелотті, повідомляє El Mundo Deportivo.

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Ікер Касільяс продовжує вважати Тібо Куртуа основним голкіпером мадридського "Реала". Попри травму, через яку бельгієць пропустив більшу частину сезону, він залишається одним із лідерів "королівського клубу".

Андрій Лунін рятує "Реал" від голу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Вибір між Куртуа та Луніним

Бельгійський воротар нещодавно повернувся до основного складу "Реала". Як тільки медичний штаб оголосив, що Тібо Куртуа готовий грати, головний тренер іспанської команди Карло Анчелотті одразу випустив його на поле. Журналісти та вболівальники сперечаються про те, чи вийде бельгієць в основі на фінал Ліги чемпіонів. Ікер Касільяс вважає, що тренер уже давно ухвалив рішення.

"Лунін молодець, адже він довів, що "Реал" має резервний воротар, на якого можна розраховувати в складні часи. Але я впевнений, що основним голкіпером залишається Куртуа. Це один з найкращих футболістів світу на своїй позиції. Саме він має зіграти в фіналі ЛЧ. Я радий, що в Анчелотті є можливість обирати між двома сильними гравцями", — розповів Касільяс.

Цього сезону Андрій Лунін зіграв за "Реал" 32 матчі у всіх турнірах. У 17 з них він не пропускав голи у свої ворота.

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