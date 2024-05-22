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Лунін або Куртуа — Касільяс вибрав кращого голкіпера Реала

22 травня 2024 15:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін або Куртуа — Касільяс вибрав кращого голкіпера Реала
Тібо Куртуа у воротах "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній голкіпер збірної Іспанії та мадридського "Реала" Ікер Касільяс порівняв Андрія Луніна з Тібо Куртуа. Ексчемпіон світу з футболу розповів, хто має захищати ворота команди у фінал Ліги чемпіонів.

Касільяс пояснив, кому з воротарів кине в бій головний тренер команди Карло Анчелотті, повідомляє El Mundo Deportivo.

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Ікер Касільяс продовжує вважати Тібо Куртуа основним голкіпером мадридського "Реала". Попри травму, через яку бельгієць пропустив більшу частину сезону, він залишається одним із лідерів "королівського клубу".

Андрій Лунін
Андрій Лунін рятує "Реал" від голу. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Вибір між Куртуа та Луніним

Бельгійський воротар нещодавно повернувся до основного складу "Реала". Як тільки медичний штаб оголосив, що Тібо Куртуа готовий грати, головний тренер іспанської команди Карло Анчелотті одразу випустив його на поле. Журналісти та вболівальники сперечаються про те, чи вийде бельгієць в основі на фінал Ліги чемпіонів. Ікер Касільяс вважає, що тренер уже давно ухвалив рішення.

"Лунін молодець, адже він довів, що "Реал" має резервний воротар, на якого можна розраховувати в складні часи. Але я впевнений, що основним голкіпером залишається Куртуа. Це один з найкращих футболістів світу на своїй позиції. Саме він має зіграти в фіналі ЛЧ. Я радий, що в Анчелотті є можливість обирати між двома сильними гравцями", — розповів Касільяс.

Цього сезону Андрій Лунін зіграв за "Реал" 32 матчі у всіх турнірах. У 17 з них він не пропускав голи у свої ворота.

Нагадаємо, Мудрик може піти з "Челсі" слідом за Почеттіно — на Михайла претендує топклуб.

Супряга та ще два гравці "Динамо" вирішили влітку змінити клуб.

Мбаппе не зіграє за збірну Франції влітку.

Лунін засмучений через кадрову ситуацію в "Реалі".

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін
Тібо Куртуа

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