Динамо та Шахтар намагаються підписати Герреро
Луганська "Зоря" у літнє трансферне вікно може залишитися без свого головного активу — Едуардо Герреро. Футболіста намагатимуться продати за великі гроші.
Серед претендентів київське "Динамо" та донецький "Шахтар", повідомили в ТаТоТаке.
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За інформацією джерела, "Динамо" та "Шахтар" вже спілкувалися з приводу трансферу Герреро або з "Зорею", або з представниками футболіста.
На цю мить відомо, що один із клубів готовий запропонувати за 24-річного футболіста 3,5-4 млн євро. При цьому джерело відзначило, що президент луганчан Євген Геллер може вимагати більшу суму, оскільки перуанець є найсильнішим гравцем клубу і його втрата непоправна.
Якщо "Зоря" вирішить продати футболіста в "Динамо", то луганці можуть зменшити суму трансферу шляхом включення до трансферу футболістів київського клубу. За такою ж схемою Ігор Суркіс купував у Геллера Владислава Кабаєва.
Раніше у футболісті також було зацікавлене "Полісся", яке все ще може перешкодити "Динамо" та "Шахтарю".
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