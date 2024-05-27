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Динамо та Шахтар намагаються підписати Герреро

27 травня 2024 10:42
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Агабекян Карен
редактор
Динамо та Шахтар намагаються підписати Герреро
Форвард "Зорі" Едуардо Герреро. Фото: "Зоря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Луганська "Зоря" у літнє трансферне вікно може залишитися без свого головного активу — Едуардо Герреро. Футболіста намагатимуться продати за великі гроші.

Серед претендентів київське "Динамо" та донецький "Шахтар", повідомили в ТаТоТаке.

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За інформацією джерела, "Динамо" та "Шахтар" вже спілкувалися з приводу трансферу Герреро або з "Зорею", або з представниками футболіста.

На цю мить відомо, що один із клубів готовий запропонувати за 24-річного футболіста 3,5-4 млн євро. При цьому джерело відзначило, що президент луганчан Євген Геллер може вимагати більшу суму, оскільки перуанець є найсильнішим гравцем клубу і його втрата непоправна.

Якщо "Зоря" вирішить продати футболіста в "Динамо", то луганці можуть зменшити суму трансферу шляхом включення до трансферу футболістів київського клубу. За такою ж схемою Ігор Суркіс купував у Геллера Владислава Кабаєва.

Раніше у футболісті також було зацікавлене "Полісся", яке все ще може перешкодити "Динамо" та "Шахтарю".

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футбол
ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Заря Луганськ
Едуардо Герреро

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