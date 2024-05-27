Динамо и Шахтер пытаются подписать Герреро
Луганская "Заря" в летнее трансферное окно может остаться без своего главного актива — Эдуардо Герреро. Футболиста попытаются продать за большие деньги.
Среди претендентов киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", сообщили в ТаТоТаке.
Лидер "Зари" уйдет в гранд
По информации источника, "Динамо" и "Шахтер" уже общалось по поводу трансфера Герреро либо с "Зарей", либо с представителями футболиста.
На текущий момент известно, что один из клубов готов предложить за 24-летнего футболиста 3,5-4 млн евро. При этом источник отметил, что президент луганчан Евгений Геллер может потребовать большую сумму, поскольку перуанец является самым сильным игроком клуба и его потеря невосполнима.
Если "Заря" решит продать футболиста в "Динамо", то луганчане могут уменьшить сумму трансфера за счет включения в сделку футболистов киевского клуба. По такой же схеме Игорь Суркис покупал у Геллера Владислава Кабаева.
Ранее в футболисте также было заинтересовано "Полесье", которое все еще может помешать "Динамо" и "Шахтеру".
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