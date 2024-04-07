УПЛ потеряла одну из главных звезд — лидер Зари получил тяжелую травму
Лидер луганской "Зари" Эдуардо Герреро травмировался в недавнем матче против "Динамо". Повреждение оказалось непростым, и игрок вынужден будет пропустить несколько туров.
Об этом сообщает "ТаТоТаке", передает Новини.LIVE.
"МРТ зафиксировало у 24-летнего форварда растяжение мышцы передней поверхности бедра. Как правило, восстановление после такой травмы занимает минимум две недели. Таким образом, лучший бомбардир Зари точно пропустит во вторник матч против "Днепра-1". Под серьезным вопросом участие Герреро в поединке 23-го тура против "Черноморца", — отмечают в источнике.
14 активных действий нападающего
В текущем сезоне Герреро провел 26 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и тремя ассистами.
В настоящее время "Заря" находится на 12 месте УПЛ. В активе команды 22 очка за 20 проведенных матчей.
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