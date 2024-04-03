Луганская Заря может исчезнуть с карты украинского футбола — что известно

Игроки луганской "Зари". Фото: ФК "Заря"

Луганская "Заря" может прекратить свое существование как профессиональный клуб. Причиной тому могут стать долги перед игроками.

Об этом сообщил глава Ассоциации футболистов Украины Олег Печорный в комментарии портала 1927.kiev.ua.

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Игроки луганской "Зари". Фото: ФК "Заря"

Какие проблемы имеет "Заря"

По словам Печорного, "Заря" не будет рассчитываться с футболистами за долги по премиальным. При этом на существование клуба больше повлияет проверка налоговой. Именно второй фактор может привести к снятию клуба с профессиональных лиг.

Проблемы в "Заре" с налоговой и УЕФА могут возникнуть потому, что игроки работают в клубе как ФЛП и соответственно платят меньше налогов и не имеют государственного страхования.

"Что касается премиальных, то это все разговоры. В контрактах они не прописаны. Все это было на словах президента клуба Евгения Геллера — его обещания. Зарплаты "Заря" платит, но все футболисты являются ФЛП, что просто нонсенс. У них нет страховок. Сейчас игрокам наобещали разного, чтобы они спокойно доиграли чемпионат, а дальше их ждет судьба, как игроков ФК "Львов", — сказал Печорный.

У функционера также есть вопросы о том, как клуб проходит аттестацию в Украинской ассоциации футбола, имея проблемы с незастрахованными футболистами и странное техническое поражение в конце прошлого сезона, гарантировавшее им место в группе Лиги конференций и большие выплаты от УЕФА.

"На эту ситуацию никто не обращает внимания. Мы направляли копию письма, но УАФ не обязаны отвечать — они остаются в стороне. Возможно, отдельные вопросы будут затронуты на комитете арбитров, который состоится в ближайшее время.

Относительно ответа "Зари", то нам его подписал Станислав Оганов, который отсутствует в структуре клуба. Еще в октябре 2022 года была информация, что он подал в отставку с поста генерального директора "Зари". Пока начальником в команде является Игорь Гузь. То есть, этот ответ — очередная афера луганцев", — отметил Печорный.

Функционер добавил, что передаст в УЕФА документы о том, как работает "Заря" и потребует проверки клуба.

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