Луганська Зоря може зникнути з мапи українського футболу — що відомо

Гравці луганської "Зорі". Фото: ФК "Зоря"

Луганська "Зоря" може припинити своє існування як професійний клуб. Причиною цьому можуть стати борги перед гравцями.

Про це повідомив глава Асоціації футболістів України Олег Печорний в коментарі порталу 1927.kiev.ua.

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Гравці луганської "Зорі". Фото: ФК "Зоря"

Які проблеми має "Зоря"

За словами Печорного, "Зоря" не буде розраховуватися з футболістами за борги з преміальних. При цьому на існування клубу більше вплине перевірка від податкової. Саме другий фактор може привести до зняття клубу з професійних ліг.

Проблеми у "Зорі" з податковою та УЄФА можуть виникнути тому, що гравці працюють в клубі як ФОПи й відповідно платять менше податків й не мають державного страхування.

"Щодо преміальних, то це все балачки. В контрактах вони не прописані. Все це було на словах президента клубу Євгена Геллера – його обіцянки. Зарплати "Зоря" платить, але всі футболісти є ФОПами, що просто нонсенс. В них немає страховок. Наразі гравцям наобіцяли різного, щоб вони спокійно дограли чемпіонат, а далі їх чекає доля, як гравців ФК "Львів", — сказав Печорний.

У функціонера також є питання стосовно того як клуб проходить атестацію в Українській асоціації футболу, маючи проблеми з незастрахованими футболістами та дивну технічну поразку наприкінці минулого сезону, яка гарантувала їм місце в групі Лізі конференцій й більші виплати від УЄФА.

"На цю ситуацію ніхто не звертає уваги. Ми направляли копію листа, але УАФ не зобов'язані відповідати — вони залишаються в стороні. Можливо, окремі питання будуть порушені на комітеті арбітрів, який відбудеться найближчим часом.

Щодо відповіді "Зорі", то нам її підписав Станіслав Оганов, який є відсутнім в структурі клубу. Ще в жовтні 2022 року була інформація, що він подав у відставку з посади генерального директора "Зорі". Наразі, начальником в команді є Ігор Гузь. Тобто, ця відповідь — чергова афера луганців", — зазначив Печорний.

Функціонер додав, що передасть до УЄФА документи щодо того як працює "Зоря" й вимагатиме перевірки клубу.

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