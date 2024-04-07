УПЛ втратила одну з головних зірок — лідер Зорі отримав важку травму

Едуардо Герреро. Фото: Зоря

Лідер луганської "Зорі" Едуардо Герреро травмувався у нещодавньому матчі проти "Динамо". Ушкодження виявилося непростим та гравець вимушений буде пропустити кілька турів.

Про це повідомляє "ТаТоТаке", передає Новини.LIVE.

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"МРТ зафіксувало у 24-річного форварда розтягнення м'яза передньої поверхні стегна. Як правило, відновлення після такої травми займає мінімум два тижні. Таким чином, найкращий бомбардир Зорі точно пропустить у вівторок матч проти "Дніпра-1". Під серйозним питанням участь Герреро в поєдинку 23-го туру проти “Чорноморця", — відзначають у джерелі.

14 активних дій нападника

У поточному сезоні Герреро провів 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і трьома асистами.

Наразі "Зоря" перебуває на 12 місці УПЛ. В активі команди 22 очки за 20 проведених матчів.

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