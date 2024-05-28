Экс-игрок Динамо и сборной Украины стал офицером Нацгвардии

Офицер НГУ Владислав Ващук. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Бывший центральный защитник киевского "Динамо", сборной Украины Владислав Ващук отмечен на военной службе. У экс-футболиста появилось офицерское звание.

Владислав будет нести службу как младший лейтенант, сообщил военнослужащий в Facebook.

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Приказ в отношении Ващука. Фото: facebook.com/vashchukvlad

Ващук получил повышение по военной службе

Ващук после начала полномасштабного российского вторжения жил в оккупации в Киевской области. После ухода российских войск из региона Владислав начал служить медиком в Национальной гвардии.

Ващук в соцсетях опубликовал приказ от 20 мая, согласно которому ему присвоено звание младшего лейтенанта.

Бывший футболист служит в бригаде Национальной гвардии "Буревій".

Ващук в свои 48 лет служит медиком в зоне боевых действий. При этом он договаривается с футболистами о волонтерской помощи для своего подразделения. Среди тех, кто помогал бригаде, был Александр Зинченко.

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