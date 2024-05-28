Судаков уйдет из Шахтера после Евро-2024 — что известно

Георгий Судаков празднует гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. "Горняки" готовы продать игрока с одним важным условием.

Появился еще один претендент на трансфер Судакова, сообщил журналист Бен Джейкобс.

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Георгий Судаков стал одним из открытий европейского футбола в этом сезоне. Новый лидер "Шахтера" обратил на себя внимание топ-клубов всего континента. Донецкий клуб постарается как можно более выгодно продать 21-летнего игрока.

Главный претендент на Судакова

Итальянские "Наполи" и "Ювентус" давно следят за развитием карьеры украинского игрока. Но эти клубы не готовы платить за полузащитника столько, сколько "Шахтер" хочет за него получить. Речь идет как минимум о 70 млн евро.

Георгий Судаков перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Лондонский "Тоттенхэм" может позволить себе такие расходы. Английский клуб готовит для "Шахтера" предложение по Судакову. "Горняки" собираются подождать окончания Евро-2024. Они надеются, что во время турнира трансферная стоимость Георгия вырастет.

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 34 матча во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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