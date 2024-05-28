Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков уйдет из Шахтера после Евро-2024 — что известно arrow

Судаков уйдет из Шахтера после Евро-2024 — что известно

28 мая 2024 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков уйдет из Шахтера после Евро-2024 — что известно
Георгий Судаков празднует гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. "Горняки" готовы продать игрока с одним важным условием. 

Появился еще один претендент на трансфер Судакова, сообщил журналист Бен Джейкобс

Читайте также:

Георгий Судаков стал одним из открытий европейского футбола в этом сезоне. Новый лидер "Шахтера" обратил на себя внимание топ-клубов всего континента. Донецкий клуб постарается как можно более выгодно продать 21-летнего игрока. 

Главный претендент на Судакова 

Итальянские "Наполи" и "Ювентус" давно следят за развитием карьеры украинского игрока. Но эти клубы не готовы платить за полузащитника столько, сколько "Шахтер" хочет за него получить. Речь идет как минимум о 70 млн евро. 

Георгий Судаков
Георгий Судаков перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Лондонский "Тоттенхэм" может позволить себе такие расходы. Английский клуб готовит для "Шахтера" предложение по Судакову. "Горняки" собираются подождать окончания Евро-2024. Они надеются, что во время турнира трансферная стоимость Георгия вырастет. 

В сезоне 2023/2024 Судаков сыграл за "Шахтер" 34 матча во всех турнирах. Он забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Зинченко нашел новый клуб — "Арсенал" готов продать украинца.

Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии. 

"Полесье" представило главного тренера и объявило о переходе лидеров "Днепра-1" и "Кривбасса".

Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно.

"Милан" назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины.

спорт
футбол
ФК Шахтер
Футбол трансферы
Георгий Судаков

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе