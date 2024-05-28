Судаков піде з Шахтаря після Євро-2024 — що відомо

Георгій Судаков святкує гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. "Гірники" готові продати гравця з однією важливою умовою.

З'явився ще один претендент на трансфер Судакова, повідомив журналіст Бен Джейкобс.

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Георгій Судаков став одним із відкриттів європейського футболу цього сезону. Новий лідер "Шахтаря" привернув увагу топклубів всього континенту. Донецький клуб постарається якнайвигідніше продати 21-річного гравця.

Головний претендент на Судакова

Італійські "Наполі" та "Ювентус" давно стежать за розвитком кар'єри українського гравця. Але ці клуби не готові платити за півзахисника стільки, скільки "Шахтар" хоче отримати. Йдеться щонайменше про 70 млн євро.

Георгій Судаков перед матчем Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Лондонський "Тоттенгем" може дозволити собі такі витрати. Англійський клуб готує для "Шахтаря" пропозицію щодо Судакова. "Гірники" збираються зачекати на закінчення Євро-2024. Вони сподіваються, що під час турніру трансферна вартість Георгія зросте.

У сезоні 2023/2024 Судаков зіграв за "Шахтар" 34 матчі у всіх турнірах. Він забив 10 голів і зробив 2 результативні передачі.

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