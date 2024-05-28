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Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

28 травня 2024 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця
Олександр Зінченко із дружиною та дітьми. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко змінить клуб найближчого літа. Футболіст більше не входить до планів тренерського штабу "канонірів".

Віцекапітан "синьо-жовтих" має варіанти для продовження кар'єри, повідомляє Tutto Mercato.

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Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" два роки тому, але нинішній сезон вийшов невдалим для 27-річного захисника. Він перестав бути основним футболістом "канонірів" і влітку буде проданий до іншого клубу.

Куди перейде Зінченко

Контракт українця з "Арсеналом" діє до літа 2026 року. Лондонський клуб готовий розглянути пропозиції щодо трансферу гравця. Головним претендентом на Зінченка є туринський "Ювентус", проте італійці сформують пропозицію щодо захисника лише після того, як представлять нового головного тренера.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у Києві. Фото: instagram.com/zinchenko/

Відомо і про інтерес до Зінченка з боку дортмундської "Боруссії". Німці готові взяти Олександра в оренду з опцією викупу його договору. Переговори можуть розпочатися наступного тижня після фіналу Ліги чемпіонів.

Нинішнього сезону Зінченко зіграв за "Арсенал" 35 матчів у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. Найближчим часом футболіст розпочне підготовку до Євро-2024 у складі збірної України.

Нагадаємо, Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

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