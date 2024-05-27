Лунін повернеться в основу Реала — Анчелотті розчарувався в Куртуа

Андрій Лунін із президентом "Реала" Флорентіно Пересом на фоні Тібо Куртуа. Фото: instagram.com/bombard1r_ua/

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті залишився незадоволеним грою Тібо Куртуа у матчі чемпіонату Іспанії проти "Бетіса". Бельгійський голкіпер припустився грубої помилки, яка могла призвести до пропущеного голу.

Шанси Андрія Луніна зіграти у фіналі Ліги чемпіонів значно зросли, повідомляє Marca.

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У рамках 38 туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" зіграв унічию з "Бетісом" з рахунком 0:0. Тібо Куртуа розпочав цей матч в основному складі, проте під час поєдинку був замінений на Кепу Аррісабалагу.

Андрій Лунін із дружиною та дитиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Анчелотті сказав Куртуа

Бельгійський воротар зіграв невпевнено і припустився декількох помилок. Одна з них могла стати результативною, але суддівська бригада не зарахувала гол у ворота "Реала".

Тібо Куртуа міг зіпсувати своїй команді церемонію прощання з Тоні Кроосом, який завершує кар'єру наприкінці сезону. Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті був дуже розчарований грою голкіпера і під час заміни розкритикував бельгійця.

"Як ти можеш так грати незадовго до фіналу Ліги чемпіонів? Не можна дозволяти собі демонструвати таку невпевненість", — сказав тренер воротареві.

Ця ситуація може призвести до того, що Анчелотті випустити у стартовому складі "Реала" на фінал Ліги чемпіонів українця Луніна.

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