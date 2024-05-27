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Лунин вернется в основу Реала —Анчелотти разочаровался в Куртуа

27 мая 2024 12:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин вернется в основу Реала —Анчелотти разочаровался в Куртуа
Андрей Лунин с президентом "Реала" Флорентино Пересом на фоне Тибо Куртуа. Фото: instagram.com/bombard1r_ua/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти остался недоволен игрой Тибо Куртуа в матче чемпионата Испании против "Бетиса". Бельгийский голкипер допустил грубую ошибку, которая могла привести к пропущенному голу. 

Шансы Андрея Лунина сыграть в финале Лиги чемпионов значительно повысились, сообщает Marca

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В рамках 38 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0. Тибо Куртуа начал этот матч в основном составе, однако по ходу поединка был заменен на Кепу Аррисабалагу. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с женой и ребенком. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Анчелотти сказал Куртуа 

Бельгийский вратарь сыграл неуверенно и допустил несколько ошибок. Одна из них могла стать результативной, но судейская бригада не засчитала гол в ворота "Реала". 

Тибо Куртуа мог испортить своей команде церемонию прощания с Тони Кроосом, который завершает карьеру в конце сезона. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был очень разочарован игрой голкипера и во время замену раскритиковал бельгийца. 

"Как ты можешь так играть незадолго до финала Лиги чемпионов? Нельзя позволять себе демонстрировать такую неуверенность", — сказал тренер вратарю. 

Эта ситуация может привести к тому, что Анчелотти выпустить в стартовом составе "Реала" на финал Лиги чемпионов украинца Лунина. 

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

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спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа

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