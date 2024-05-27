Лунин вернется в основу Реала —Анчелотти разочаровался в Куртуа
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти остался недоволен игрой Тибо Куртуа в матче чемпионата Испании против "Бетиса". Бельгийский голкипер допустил грубую ошибку, которая могла привести к пропущенному голу.
Шансы Андрея Лунина сыграть в финале Лиги чемпионов значительно повысились, сообщает Marca.
В рамках 38 тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" сыграл вничью с "Бетисом" со счетом 0:0. Тибо Куртуа начал этот матч в основном составе, однако по ходу поединка был заменен на Кепу Аррисабалагу.
Что Анчелотти сказал Куртуа
Бельгийский вратарь сыграл неуверенно и допустил несколько ошибок. Одна из них могла стать результативной, но судейская бригада не засчитала гол в ворота "Реала".
Тибо Куртуа мог испортить своей команде церемонию прощания с Тони Кроосом, который завершает карьеру в конце сезона. Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти был очень разочарован игрой голкипера и во время замену раскритиковал бельгийца.
"Как ты можешь так играть незадолго до финала Лиги чемпионов? Нельзя позволять себе демонстрировать такую неуверенность", — сказал тренер вратарю.
Эта ситуация может привести к тому, что Анчелотти выпустить в стартовом составе "Реала" на финал Лиги чемпионов украинца Лунина.
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