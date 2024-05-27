Гвардиола подтвердил уход из Манчестер Сити — Де Брюйне и Эдерсон тоже покинут клуб

Хосеп Гвардиола (справа) празднует чемпионский титул в АПЛ. Фото: Reuters/Carl Recine

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола собирается уйти с поста тренера "Манчестер Сити" в конце следующего сезона. Это произойдет вне зависимости от результатов команды.

Голкипер Эдерсон и полузащитник Кевин Де Брюйне последуют примеру тренера, сообщает Daily Mail.

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Хосеп Гвардиола помог "Манчестер Сити" завоевать шестой титул чемпионов Премьер-лиги за семь сезонов. "Горожане" выиграли этот трофей в четвертый раз подряд. В общей сложности Гвардиола завоевал 15 трофеев с момента прихода в клуб летом 2016 года. Однако срок его полномочий приближается к концу.

Кевин Де Брюйне в окружении болельщиков. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Гвардиола уходит из "Ман Сити"

Контракт 53-летнего специалиста истекает следующим летом. Руководство клуба хотело бы продлить соглашение с наставником, но он уже принял решение о своем будущем.

"Я склоняюсь к тому, чтобы уйти. Мы уже обсудили эту тему с руководством "Манчестер Сити" и вернемся к ней еще в следующем году. Настало время что-то изменить. Но следующий сезон мы постараемся сделать по-настоящему триумфальным", — пообещал Гвардиола.

Эдерсон (слева) и Эрлинг Холанн празднуют чемпионство. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Помимо главного тренера "Манчестер Сити", через год из команды уйдут Кевин Де Брюйне и Эдерсон. В услугах обоих футболистов заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

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