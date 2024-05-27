Гвардіола підтвердив відхід з Манчестер Сіті — Де Брюйне та Едерсон теж залишать клуб

Хосеп Гвардіола (праворуч) святкує чемпіонський титул в АПЛ. Фото: Reuters/Carl Recine

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола збирається піти з посади тренера "Манчестер Сіті" наприкінці наступного сезону. Це станеться незалежно від результатів команди.

Голкіпер Едерсон і півзахисник Кевін Де Брюйне наслідують приклад тренера, повідомляє Daily Mail.

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Хосеп Гвардіола допоміг "Манчестер Сіті" здобути шостий титул чемпіонів Прем'єр-ліги за сім сезонів. "Городяни" виграли цей трофей вчетверте поспіль. Загалом Гвардіола завоював 15 трофеїв з моменту приходу до клубу влітку 2016 року. Проте термін його повноважень наближається до кінця.

Кевін Де Брюйне в оточенні вболівальників. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Гвардіола йде з "Ман Сіті"

Контракт 53-річного фахівця спливає наступного літа. Керівництво клубу хотіло б продовжити угоду з наставником, але він уже ухвалив рішення про своє майбутнє.

"Я схиляюся до того, щоб піти. Ми вже обговорили цю тему з керівництвом "Манчестер Сіті" і повернемося до неї ще наступного року. Настав час щось змінити. Але наступний сезон ми намагатимемося зробити по-справжньому тріумфальним", — пообіцяв Гвардіола.

Едерсон (ліворуч) та Ерлінг Голанн святкують чемпіонство. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Окрім головного тренера "Манчестер Сіті", за рік з команди підуть Кевін Де Брюйне та Едерсон. У послугах обох футболістів зацікавлені клуби із Саудівської Аравії.

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