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Стало відоме рішення Де Брюйне про майбутнє в Манчестер Сіті — чи піде бельгієць

26 травня 2024 10:30
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Агабекян Карен
редактор
Стало відоме рішення Де Брюйне про майбутнє в Манчестер Сіті — чи піде бельгієць
Кевін Де Брюйне після фолу у фіналі Кубка Англії. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Упродовж тижня у ЗМІ постійно мусувалися чутки про зміну команди бельгійським півзахисником Кевіном де Брюйне з "Манчестер Сіті". Сталося це тому, що у футболіста незабаром завершується контракт.

За інформацією видання Mirror, Де Брюйне нарешті ухвалив рішення про те, де продовжить свою кар'єру.

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Що вирішив Де Брюйне

За інформацією джерела, 32-річний футболіст вирішив залишитися в "Манчестер Сіті". Тому незабаром очікується підписання нового контракту замість того, що чинний зараз та розрахований до 30 червня 2025 року.

Зазначимо, що рішення залишитися в Англії не настільки привабливе у фінансовому плані, як дев'ятизначні пропозиції від клубів із Саудівської Аравії.

У поточному сезоні Де Брюйне разом із "Ман Сіті" виграв чемпіонат Англії, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів вони поступилися "Реалу", а у фіналі Кубка Англії програли "Манчестер Юнайтед". Кевін у 26 матчах забив 6 голів і зробив 18 асистів.

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футбол
Манчестер Сіті
Кевін Де Брюйне
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