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Де Брюйне может уйти из Манчестер Сити — бельгийцу предложат выгодный контракт

15 мая 2024 17:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Де Брюйне может уйти из Манчестер Сити — бельгийцу предложат выгодный контракт
Кевин Де Брюйне перед матчем. Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне оказался приоритетной трансферной целью одного из клубов Саудовской Аравии. Ветерану ближайшим летом предложат выгодный контракт. 

Де Брюйне близок к уходу из "Манчестер Сити", сообщил журналист Николо Скира

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Кевин Де Брюйне в нынешнем сезоне перестал быть основным игроком "Манчестер Сити". В последнее время 32-летнего бельгийца преследуют травмы, и он не выдерживает темп европейского футбола. Полузащитник может согласиться на выгодное предложение из Саудовской Аравии. 

Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне бьет по воротам "Тоттенхэма". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Куда перейдет Де Брюйне 

В услугах опытного футболиста заинтересован известный клуб, который журналисты пока не называют. Однако потенциальный покупатель приготовил для "Манчестер Сити" и самого Де Брюйне предложение, от которого не смогут отказаться и "горожане", и сам футболист. 

Контракт Де Брюйне с "Манчестер Сити" действует до лета 2026 года. Изначально Кевин хотел продлить соглашение еще на сезон, после чего планировал завершить карьеру. Но предложение, согласно которому бельгиец сможет заработать за несколько лет больше 100 млн евро, может заставить его передумать. 

В сезоне 2023/2024 Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 20 матчей во всех турнирах. Он забил 6 голов и сделал 11 результативных передач. 

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Футбол трансферы
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Кевин Де Брюйне

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