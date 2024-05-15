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Де Брюйне може піти з Манчестер Сіті — бельгійцю запропонують вигідний контракт

15 травня 2024 17:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Де Брюйне може піти з Манчестер Сіті — бельгійцю запропонують вигідний контракт
Кевін Де Брюйне перед матчем Фото: Reuters/Peter Cziborra
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Бельгії та англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне виявився пріоритетною трансферною метою одного із клубів Саудівської Аравії. Ветерану найближчого літа запропонують вигідний контракт.

Де Брюйне близький до відходу з "Манчестер Сіті", повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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Кевін Де Брюйне цього сезону перестав бути основним гравцем "Манчестер Сіті". Останнім часом 32-річного бельгійця переслідують травми, і він не витримує темп європейського футболу. Півзахисник може погодитися на вигідну пропозицію із Саудівської Аравії.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне б'є по воротах "Тоттенгема". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Куди перейде Де Брюйне

У послугах досвідченого футболіста зацікавлений відомий клуб, якого журналісти поки що не називають. Однак потенційний покупець приготував для "Манчестер Сіті" і самого Де Брюйне пропозицію, від якої не зможуть відмовитися і "містяни", і сам футболіст.

Контракт Де Брюйне з "Манчестер Сіті" діє до літа 2026 року. Спочатку Кевін хотів продовжити угоду ще на сезон, після чого планував завершити кар'єру. Але пропозиція, згідно з якою бельгієць зможе заробити за декілька років понад 100 млн євро, може змусити її передумати.

У сезоні 2023/2024 Де Брюйне зіграв за "Манчестер Сіті" 20 матчів у всіх турнірах. Він забив 6 голів та зробив 11 результативних передач.

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Кевін Де Брюйне

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