Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Стало известно решение Де Брюйне о будущем в Манчестер Сити — уйдет ли бельгиец arrow

Стало известно решение Де Брюйне о будущем в Манчестер Сити — уйдет ли бельгиец

26 мая 2024 10:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Стало известно решение Де Брюйне о будущем в Манчестер Сити — уйдет ли бельгиец
Кевин Де Брюйне после фола в финале Кубка Англии. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В течение недели в СМИ постоянно муссировались слухи об уходе бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне из "Манчестер Сити". Случилось это потому, что у футболиста вскоре завершается контракт с клубом.

По информации издания Mirror, Де Брюйне наконец принял решение о том, где продолжит свою карьеру.

Читайте также:

Что решил Де Брюйне

По информации источника, 32-летний футболист принял решение остаться в "Манчестер Сити". Поэтому вскоре ожидается подписание нового контракта вместо того, который действует сейчас и рассчитан до 30 июня 2025 года.

Отметим, что решение остаться в Англии не настолько привлекательно в финансовом плане как девятизначные предложения от клубов из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Де Брюйне вместе с "Ман Сити" выиграл чемпионат Англии, в четвертьфинале Лиги чемпионов они уступили "Реалу", а в финале Кубка Англии проиграли "Манчестер Юнайтед". Кевин в 26 матчах забил 6 голов и сделал 18 ассистов.

Напомним, Трубин летом уйдет из "Бенфики" — украинец присоединится к топ-клубу.

Довбик может выиграть престижный трофей — в "Жироне" сделали заявление.

Судаков в шаге от трансфера из "Шахтера" — детали сделки.

Роналду перейдет в "Байер" — Хаби Алонсо заинтересован в Криштиану.

Мудрик узнал, кто возглавит "Челси".

футбол
Манчестер Сити
Кевин Де Брюйне
АПЛ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра