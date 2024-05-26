Стало известно решение Де Брюйне о будущем в Манчестер Сити — уйдет ли бельгиец
В течение недели в СМИ постоянно муссировались слухи об уходе бельгийского полузащитника Кевина де Брюйне из "Манчестер Сити". Случилось это потому, что у футболиста вскоре завершается контракт с клубом.
По информации издания Mirror, Де Брюйне наконец принял решение о том, где продолжит свою карьеру.
Что решил Де Брюйне
По информации источника, 32-летний футболист принял решение остаться в "Манчестер Сити". Поэтому вскоре ожидается подписание нового контракта вместо того, который действует сейчас и рассчитан до 30 июня 2025 года.
Отметим, что решение остаться в Англии не настолько привлекательно в финансовом плане как девятизначные предложения от клубов из Саудовской Аравии.
В текущем сезоне Де Брюйне вместе с "Ман Сити" выиграл чемпионат Англии, в четвертьфинале Лиги чемпионов они уступили "Реалу", а в финале Кубка Англии проиграли "Манчестер Юнайтед". Кевин в 26 матчах забил 6 голов и сделал 18 ассистов.
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