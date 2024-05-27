Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик та Ф'юрі визначили точну дату реваншу — що відомо arrow

Усик та Ф'юрі визначили точну дату реваншу — що відомо

27 травня 2024 19:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Усик та Ф'юрі визначили точну дату реваншу — що відомо
Олександр Усик після тренування. Фото: instagram.com/carlo_cianti/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Боксери Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Українець зумів перемогти суперника та завоювати усі пояси.

У контракті спортсменів на бій було прописано право на проведення реваншу, нагадує Sky Sports.

Читайте також:

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі окремим рішенням суддів. Українець виборов п'ять чемпіонських поясів. Вперше за 25 років було визначено абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі після першого бою. Фото: скриншот YouTube

Коли відбудеться реванш Усика та Ф'юрі

Промоутер британського бійця Боб Арум поділився подробицями про наступний бій за участю Циганського короля. Спочатку передбачалося, що протистояння відбудеться у жовтні, проте тепер це практично виключено.

Причиною для перенесення реваншу стали травми, які Тайсон Ф'юрі отримав під час поєдинку з Олександром Усиком. Британському боксеру знадобиться час, щоб відновитись і набрати форму перед наступним боєм.

"Я можу запевнити, що Тайсон дуже хоче провести реванш. Але він не вийде на ринг у жовтні. Безглуздо боротися з Усиком без належної підготовки. Ми готові провести реванш наприкінці листопада чи в середині грудня. Це оптимальний час для нового бою", — розповів Арум.

Нагадаємо, Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

Гвардіола підтвердив відхід з "Манчестер Сіті" — Де Брюйне та Едерсон теж залишать клуб.

Алієв розкритикував Шевченка за роботу президентом УАФ.

Пихальонок прокоментував вихід з "Дніпра-1" — де гратиме українець. 

Харрі Кейн офіційно завоював "Золоту бутсу".

спорт
Олександр Усик
бокс
Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби