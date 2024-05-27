Усик та Ф'юрі визначили точну дату реваншу — що відомо

Олександр Усик після тренування. Фото: instagram.com/carlo_cianti/

Боксери Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Українець зумів перемогти суперника та завоювати усі пояси.

У контракті спортсменів на бій було прописано право на проведення реваншу, нагадує Sky Sports.

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Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі окремим рішенням суддів. Українець виборов п'ять чемпіонських поясів. Вперше за 25 років було визначено абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі після першого бою. Фото: скриншот YouTube

Коли відбудеться реванш Усика та Ф'юрі

Промоутер британського бійця Боб Арум поділився подробицями про наступний бій за участю Циганського короля. Спочатку передбачалося, що протистояння відбудеться у жовтні, проте тепер це практично виключено.

Причиною для перенесення реваншу стали травми, які Тайсон Ф'юрі отримав під час поєдинку з Олександром Усиком. Британському боксеру знадобиться час, щоб відновитись і набрати форму перед наступним боєм.

"Я можу запевнити, що Тайсон дуже хоче провести реванш. Але він не вийде на ринг у жовтні. Безглуздо боротися з Усиком без належної підготовки. Ми готові провести реванш наприкінці листопада чи в середині грудня. Це оптимальний час для нового бою", — розповів Арум.

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