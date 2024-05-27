Усик та Ф'юрі визначили точну дату реваншу — що відомо
Боксери Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Українець зумів перемогти суперника та завоювати усі пояси.
У контракті спортсменів на бій було прописано право на проведення реваншу, нагадує Sky Sports.
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі окремим рішенням суддів. Українець виборов п'ять чемпіонських поясів. Вперше за 25 років було визначено абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.
Коли відбудеться реванш Усика та Ф'юрі
Промоутер британського бійця Боб Арум поділився подробицями про наступний бій за участю Циганського короля. Спочатку передбачалося, що протистояння відбудеться у жовтні, проте тепер це практично виключено.
Причиною для перенесення реваншу стали травми, які Тайсон Ф'юрі отримав під час поєдинку з Олександром Усиком. Британському боксеру знадобиться час, щоб відновитись і набрати форму перед наступним боєм.
"Я можу запевнити, що Тайсон дуже хоче провести реванш. Але він не вийде на ринг у жовтні. Безглуздо боротися з Усиком без належної підготовки. Ми готові провести реванш наприкінці листопада чи в середині грудня. Це оптимальний час для нового бою", — розповів Арум.
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