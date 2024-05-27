Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Алієв розкритикував Шевченка за роботу президентом УАФ arrow

Алієв розкритикував Шевченка за роботу президентом УАФ

27 травня 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алієв розкритикував Шевченка за роботу президентом УАФ
Олександр Алієв (у центрі) під час благодійної акції. Фото: instagram.com/iburbas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв незадоволений роботою Андрія Шевченка в ролі президента УАФ. Експерт назвав помилки нового голови цієї організації.

Алієв розповів, чи є у нього конфлікт із Шевченком, в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Читайте також:

Андрія Шевченка декілька місяців тому було обрано президентом УАФ. В організації одразу ж оголосили про проведення перевірки діяльності минулого голови Асоціації футболу, а також запустили низку амбітних проєктів.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко у День Києва. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Ексхавбек збірної України Олександр Алієв вважає роботу Андрія Шевченка на посаді президента УАФ незадовільною. Волонтер та військовослужбовець ЗСУ перерахував перші помилки колишнього тренера збірної України на новій посаді.

Що Алієв сказав про Шевченка

Президент УАФ не був присутній на церемонії нагородження переможця Кубка України, у якому "Шахтар" переміг "Ворсклу". Олександр Алієв нагадав, що попередники Андрія Шевченка, який у ці дні відвідав боксерський бій у Саудівській Аравії, не дозволяли собі такого.

Алієв має й інші претензії до Шевченка. Експерт нагадав, що нинішнього президента УАФ не було в Україні у перші місяці повномасштабної війни та засумнівався у патріотизмі екстренера збірної України.

Нагадаємо, Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

Гвардіола підтвердив відхід з "Манчестер Сіті" — Де Брюйне та Едерсон теж залишать клуб.

"Динамо" та "Шахтар" намагаються підписати Герреро.

Пихальонок прокоментував вихід з "Дніпра-1" — де гратиме українець. 

Харрі Кейн офіційно завоював "Золоту бутсу".

спорт
УАФ
футбол
Андрій Шевченко
Олександр Аліев

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

24 травня 2024

18:46 У Польщі українським чоловікам з простроченими паспортами почали видавати проїздні документи