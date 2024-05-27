Алієв розкритикував Шевченка за роботу президентом УАФ

Олександр Алієв (у центрі) під час благодійної акції. Фото: instagram.com/iburbas/

Колишній півзахисник збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв незадоволений роботою Андрія Шевченка в ролі президента УАФ. Експерт назвав помилки нового голови цієї організації.

Алієв розповів, чи є у нього конфлікт із Шевченком, в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

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Андрія Шевченка декілька місяців тому було обрано президентом УАФ. В організації одразу ж оголосили про проведення перевірки діяльності минулого голови Асоціації футболу, а також запустили низку амбітних проєктів.

Андрій Шевченко у День Києва. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Ексхавбек збірної України Олександр Алієв вважає роботу Андрія Шевченка на посаді президента УАФ незадовільною. Волонтер та військовослужбовець ЗСУ перерахував перші помилки колишнього тренера збірної України на новій посаді.

Що Алієв сказав про Шевченка

Президент УАФ не був присутній на церемонії нагородження переможця Кубка України, у якому "Шахтар" переміг "Ворсклу". Олександр Алієв нагадав, що попередники Андрія Шевченка, який у ці дні відвідав боксерський бій у Саудівській Аравії, не дозволяли собі такого.

Алієв має й інші претензії до Шевченка. Експерт нагадав, що нинішнього президента УАФ не було в Україні у перші місяці повномасштабної війни та засумнівався у патріотизмі екстренера збірної України.

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