Кейн офіційно виграв золоту бутсу

Форвард "Баварії" Харрі Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Незважаючи на невдачу "Баварії" у Лізі чемпіонів та Бундеслізі, у клубі грає найкращий бомбардир сезону. Ним став англієць Харрі Кейн.

За підсумками чемпіонатів, що завершилися, Кейн виграв "золоту бутсу", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Золота каблучка для Кейна

Кейн цього сезону чемпіонату Німеччини забив 36 м'ячів у 32 матчах. У Бундеслізі та у боротьбі за "золоту бутсу" другим фінішував Сер Гірассі зі "Штутгарта" — 28 голів.

Третє місце в рейтингу розділили форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе та нападник "Ман Сіті" Ерлінг Холланд — по 27 голів.

Українець Артем Довбик із "Жирони", Лаутаро Мартінес із "Інтера" та Лоїс Опенда з "Лейпцигу" стали п'ятими — по 24 голи.

Для Кейна це перша "золота бутса" у кар'єрі. У попередньому сезоні її виграв Ерлінг Холланд із 36 забитими м'ячами.

Всього за сезон у всіх турнірах Кейн у 45 матчах забив 44 м'ячі та зробив 12 гольових передач.

Нагадаємо, Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

Гвардіола підтвердив відхід з "Манчестер Сіті" — Де Брюйне та Едерсон теж залишать клуб.

"Динамо" та "Шахтар" намагаються підписати Герреро.

"Мілан" призначить головним тренером триразового чемпіона України.

У "Жироні" розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера.