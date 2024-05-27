Кейн офіційно виграв золоту бутсу
Незважаючи на невдачу "Баварії" у Лізі чемпіонів та Бундеслізі, у клубі грає найкращий бомбардир сезону. Ним став англієць Харрі Кейн.
За підсумками чемпіонатів, що завершилися, Кейн виграв "золоту бутсу", повідомив портал Новини.LIVE.
Золота каблучка для Кейна
Кейн цього сезону чемпіонату Німеччини забив 36 м'ячів у 32 матчах. У Бундеслізі та у боротьбі за "золоту бутсу" другим фінішував Сер Гірассі зі "Штутгарта" — 28 голів.
Третє місце в рейтингу розділили форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе та нападник "Ман Сіті" Ерлінг Холланд — по 27 голів.
Українець Артем Довбик із "Жирони", Лаутаро Мартінес із "Інтера" та Лоїс Опенда з "Лейпцигу" стали п'ятими — по 24 голи.
Для Кейна це перша "золота бутса" у кар'єрі. У попередньому сезоні її виграв Ерлінг Холланд із 36 забитими м'ячами.
Всього за сезон у всіх турнірах Кейн у 45 матчах забив 44 м'ячі та зробив 12 гольових передач.
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