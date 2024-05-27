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Кейн офіційно виграв золоту бутсу

27 травня 2024 13:14
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Агабекян Карен
редактор
Кейн офіційно виграв золоту бутсу
Форвард "Баварії" Харрі Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
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Агабекян Карен
редактор

Незважаючи на невдачу "Баварії" у Лізі чемпіонів та Бундеслізі, у клубі грає найкращий бомбардир сезону. Ним став англієць Харрі Кейн.

За підсумками чемпіонатів, що завершилися, Кейн виграв "золоту бутсу", повідомив портал Новини.LIVE.

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Кейн цього сезону чемпіонату Німеччини забив 36 м'ячів у 32 матчах. У Бундеслізі та у боротьбі за "золоту бутсу" другим фінішував Сер Гірассі зі "Штутгарта" — 28 голів.

Третє місце в рейтингу розділили форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе та нападник "Ман Сіті" Ерлінг Холланд — по 27 голів.

Українець Артем Довбик із "Жирони", Лаутаро Мартінес із "Інтера" та Лоїс Опенда з "Лейпцигу" стали п'ятими — по 24 голи.

Для Кейна це перша "золота бутса" у кар'єрі. У попередньому сезоні її виграв Ерлінг Холланд із 36 забитими м'ячами.

Всього за сезон у всіх турнірах Кейн у 45 матчах забив 44 м'ячі та зробив 12 гольових передач.

Нагадаємо, Шовковський запросить до "Динамо" одну із зірок чемпіонату Бразилії.

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"Динамо" та "Шахтар" намагаються підписати Герреро.

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футбол
Баварія
Гаррі Кейн
Бундесліга

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