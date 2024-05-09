Лунин сыграет в финале Лиги чемпионов — видео голов в матче Реала и Баварии

Хоселу сделал дубль в полуфинале Лиги чемпионов Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" встретились в Испании в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Неделю назад эти соперники сыграли в Германии вничью со счетом 2:2.

Андрей Лунин вышел на поле в основном составе "Реала", сообщает портал Новини.LIVE.

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Обе команды с первых минут поединка играли на высокой скорости. У ворот Андрея Лунина и Мануэля Нойера еще в первом тайме было создано несколько опасных моментов, но голкиперы действовали надежно.

Как "Реал" обыграл "Баварию"

"Реал" Мадрид — "Бавария" — 2:1 (0:0)

Голы: Хоселу, 88, 90+1 — Дэвис, 68

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди — Вальверде (Хоселу, 81), Чуамени (Камавинга, 69), Кроос (Модрич, 69) — Беллингем (Милитао, 90+10) — Родриго (Браим Диас, 81), Винисиус.

Тренер: Карло Анчелотти.

"Бавария": Нойер — Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи — Лаймер, Павлович — Сане (Ким, 76), Мусиала (Мюллер, 85), Гнабри (Дэвис, 27) — Кейн (Шупо-Мотинг, 85).

Тренер: Томас Тухель.

В первом тайме голкипер "Баварии" чаще вступал в игру, чем вратарь "Реала". Мануэль Нойер продемонстрировал, что в свои 38 лет остается в отличной форме. Он не позволил забить Родриго и Вальверде. В свою очередь Андрей Лунин в эффектном прыжке перевел мяч на угловой после опасного удара в исполнении Харри Кейна.

После перерыва вратари обеих команд продолжили срывать аплодисменты болельщиков. Нойер не дал забить Винисиусу, Лунин выиграл очередную дуэль у Кейна. Футболисты "Реала" постепенно начали нервничать. Они жестами демонстрировали трибунам, что нуждаются в поддержке.

На 58-й минуте Лаймер сбил Беллингема недалеко от штрафной "Баварии". Тони Кроос опасно пробил со стандартного положения в левый от себя угол, однако Нойер снова оказался на высоте. Минуту спустя Мануэль не дал забить уже Винисиусу.

"Реал" доминировал, но на 66-й минуте "Бавария" провела контратаку, и Лунин отразил удар в исполнении Мусиалы. Минуту спустя Кейн передачей со своей половины поля нашел передачей Дэвиса. Альфонсо ворвался в штрафную площадку соперника слева и нанес удар в дальний верхний угол. Лунин был бессилен, 0:1!

Анчелотти отреагировал заменами на пропущенный гол. На 71-й минуте Модрич разыграл угловой с Вальверде, который забил "биллиардным" ударом. Но судья гол не засчитал, поскольку в момент удара Начо нарушил правила в чужой штрафной. Через десять минут Винисиус из пределов вратарской "Баварии" пробил над перекладиной.

"Реал" боролся до конца и сумел отыграться на 88-й минуте. Нойер ошибся, когда выбивал мяч от ворот. Мадридцы провели быструю атаку, Винисиус нанес удар по воротам. Голкипер "Баварии" выпустил мяч прямо на ногу Хоселу, 1:1!

Футболисты "Реала" побежали "добивать" соперника, и Хоселу забил гол с передачи Рюдигера, 2:1! Судья не сразу засчитал этот мяч из-за подозрения на офсайд, но в итоге показал на центр поля.

"Реал" вырвал победу благодаря характеру, мастерству и силе воли. Андрей Лунин сыграет в финале Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В соперниках у мадридцев будет дортмундская "Боруссия".

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