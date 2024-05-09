Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лунин сыграет в финале Лиги чемпионов — видео голов в матче Реала и Баварии arrow

Лунин сыграет в финале Лиги чемпионов — видео голов в матче Реала и Баварии

9 мая 2024 00:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин сыграет в финале Лиги чемпионов — видео голов в матче Реала и Баварии
Хоселу сделал дубль в полуфинале Лиги чемпионов Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" встретились в Испании в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов. Неделю назад эти соперники сыграли в Германии вничью со счетом 2:2. 

Андрей Лунин вышел на поле в основном составе "Реала", сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Обе команды с первых минут поединка играли на высокой скорости. У ворот Андрея Лунина и Мануэля Нойера еще в первом тайме было создано несколько опасных моментов, но голкиперы действовали надежно. 

Как "Реал" обыграл "Баварию" 

"Реал" Мадрид — "Бавария" — 2:1 (0:0) 

Голы: Хоселу, 88, 90+1 — Дэвис, 68

"Реал": Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо (капитан), Менди — Вальверде (Хоселу, 81), Чуамени (Камавинга, 69), Кроос (Модрич, 69) — Беллингем (Милитао, 90+10) — Родриго (Браим Диас, 81), Винисиус. 

Тренер: Карло Анчелотти. 

"Бавария": Нойер — Киммих, Де Лигт, Дайер, Мазрауи — Лаймер, Павлович — Сане (Ким, 76), Мусиала (Мюллер, 85), Гнабри (Дэвис, 27) — Кейн (Шупо-Мотинг, 85). 

Тренер: Томас Тухель. 

В первом тайме голкипер "Баварии" чаще вступал в игру, чем вратарь "Реала". Мануэль Нойер продемонстрировал, что в свои 38 лет остается в отличной форме. Он не позволил забить Родриго и Вальверде. В свою очередь Андрей Лунин в эффектном прыжке перевел мяч на угловой после опасного удара в исполнении Харри Кейна. 

После перерыва вратари обеих команд продолжили срывать аплодисменты болельщиков. Нойер не дал забить Винисиусу, Лунин выиграл очередную дуэль у Кейна. Футболисты "Реала" постепенно начали нервничать. Они жестами демонстрировали трибунам, что нуждаются в поддержке. 

На 58-й минуте Лаймер сбил Беллингема недалеко от штрафной "Баварии". Тони Кроос опасно пробил со стандартного положения в левый от себя угол, однако Нойер снова оказался на высоте. Минуту спустя Мануэль не дал забить уже Винисиусу. 

"Реал" доминировал, но на 66-й минуте "Бавария" провела контратаку, и Лунин отразил удар в исполнении Мусиалы. Минуту спустя Кейн передачей со своей половины поля нашел передачей Дэвиса. Альфонсо ворвался в штрафную площадку соперника слева и нанес удар в дальний верхний угол. Лунин был бессилен, 0:1! 

Анчелотти отреагировал заменами на пропущенный гол. На 71-й минуте Модрич разыграл угловой с Вальверде, который забил "биллиардным" ударом. Но судья гол не засчитал, поскольку в момент удара Начо нарушил правила в чужой штрафной. Через десять минут Винисиус из пределов вратарской "Баварии" пробил над перекладиной. 

"Реал" боролся до конца и сумел отыграться на 88-й минуте. Нойер ошибся, когда выбивал мяч от ворот. Мадридцы провели быструю атаку, Винисиус нанес удар по воротам. Голкипер "Баварии" выпустил мяч прямо на ногу Хоселу, 1:1! 

Футболисты "Реала" побежали "добивать" соперника, и Хоселу забил гол с передачи Рюдигера, 2:1! Судья не сразу засчитал этот мяч из-за подозрения на офсайд, но в итоге показал на центр поля. 

"Реал" вырвал победу благодаря характеру, мастерству и силе воли. Андрей Лунин сыграет в финале Лиги чемпионов. Решающий матч турнира пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В соперниках у мадридцев будет дортмундская "Боруссия". 

Напомним, "Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Сотрудники ТЦК увели украинского футболиста прямо с вокзала — что известно.

Бражко покинет УПЛ — "Динамо" получит выгодное предложение по игроку.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом.

спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Бавария

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом