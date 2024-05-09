Лунін зіграє у фіналі Ліги чемпіонів — відео голів у матчі Реала та Баварії

Хоселу зробив дубль у півфіналі Ліги чемпіонів Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридський "Реал" і мюнхенська "Баварія" зустрілися в Іспанії в рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів. Тиждень тому ці суперники зіграли у Німеччині внічию з рахунком 2:2.

Андрій Лунін вийшов на поле в основному складі "Реала", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Обидві команди з перших хвилин поєдинку грали на високій швидкості. Біля воріт Андрія Луніна та Мануеля Ноєра ще в першому таймі було створено декілька небезпечних моментів, але голкіпери діяли надійно.

Як "Реал" обіграв "Баварію"

"Реал" Мадрид — "Баварія" — 2:1 (0:0)

Голи: Хоселу, 88, 90+1 — Девіс, 68

"Реал": Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо (капітан), Менді — Вальверде (Хоселу, 81), Чуамені (Камавінга, 69), Кроос (Модрич, 69) — Беллінгем (Мілітао, 90+10) — Родріго (Браїм Діас, 81), Вінісіус.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Баварія": Ноєр — Кімміх, Де Лігт, Даєр, Мазрауї — Лаймер, Павлович — Сане (Кім, 76), Мусіала (Мюллер, 85), Гнабрі (Девіс, 27) — Кейн (Шупо-Мотінг, 85).

Тренер: Томас Тухель.

У першому таймі голкіпер "Баварії" частіше вступав у гру, ніж воротар "Реала". Мануель Ноєр продемонстрував, що у свої 38 років залишається у чудовій формі. Він не дозволив забити Родріго та Вальверде. Своєю чергою Андрій Лунін в ефектному стрибку перевів м'яч на кутовий після небезпечного удару у виконанні Харрі Кейна.

Після перерви воротарі обох команд продовжили зривати оплески вболівальників. Ноєр не дав забити Вінісіусу, Лунін виграв чергову дуель у Кейна. Футболісти "Реала" поступово почали нервувати. Вони жестами демонстрували трибунам, що потребують підтримки.

На 58-й хвилині Лаймер збив Беллінгема неподалік штрафного майданчика "Баварії". Тоні Кроос небезпечно пробив зі стандартного положення у лівий від себе кут, проте Ноєр знову опинився на висоті. За хвилину Мануель не дав забити вже Вінісіусу.

"Реал" домінував, але на 66-й хвилині "Баварія" провела контратаку, і Лунін відбив удар у виконанні Мусіали. Через хвилину Кейн передачею зі своєї половини поля знайшов передачею Девіса. Альфонсо увірвався до штрафного майданчика суперника зліва і завдав удару в дальній верхній кут. Лунін був безсилий, 0:1!

Анчелотті відреагував замінами на пропущений гол. На 71-й хвилині Модрич розіграв кутовий з Вальверде, який забив "більярдним" ударом. Але суддя гол не зарахував, оскільки в момент удару Начо порушив правила у чужому штрафному майданчику. За десять хвилин Вінісіус з меж воротарської "Баварії" пробив над поперечиною.

"Реал" боровся до кінця та зумів відігратися на 88-й хвилині. Ноєр помилився, коли вибивав м'яч від воріт. Мадридці провели швидку атаку, Вінісіус завдав удару по воротах. Голкіпер "Баварії" випустив м'яч просто на ногу Хоселу, 1:1!

Футболісти "Реала" побігли "добивати" суперника, і Хоселу забив гол із передачі Рюдігера, 2:1! Суддя не одразу зарахував цей м'яч через підозру на офсайд, але зрештою показав на центр поля.

"Реал" вирвав перемогу завдяки характеру, майстерності та силі волі. Андрій Лунін зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Вирішальний матч турніру відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. У суперниках у мадридців буде дортмундська "Боруссія".

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