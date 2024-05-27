Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кейн официально выиграл золотую бутсу arrow

Кейн официально выиграл золотую бутсу

27 мая 2024 13:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Кейн официально выиграл золотую бутсу
Форвард "Баварии" Харри Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Несмотря на неудачу "Баварии" в Лиге чемпионов и Бундеслиги, в клубе играет лучший бомбардир сезона. Им стал англичанин Харри Кейн.

По итогу завершившихся чемпионатов Кейн выиграл "золотую бутсу", сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Золотая бутса для Кейна

Кейн в текущем сезоне чемпионата Германии забил 36 мячей в 32 матчах. В Бундеслиги и в борьбе за "золотую бутсу" вторым финишировал Сэр Гирасси из "Штутгарта" — 28 голов.

Третье место в рейтинге разделили форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холланд — по 27 голов.

Украинец Артем Довбик из "Жироны", Лаутаро Мартинес из "Интера" и Лоис Опенда из "Лейпцига" стали пятыми — по 24 гола.

Для Кейна это первая "золотая бутса" в карьере. В предыдущем сезоне ее выиграл Эрлинг Холланд с 36 забитыми мячами.

Всего за сезон во всех турнирах Кейн в 45 матчах забил 44 мяча и сделал 12 голевых передач.

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

Гвардиола подтвердил уход из "Манчестер Сити" — Де Брюйне и Эдерсон тоже покинут клуб.

"Динамо" и "Шахтер" пытаются подписать Герреро. 

"Милан" назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины. 

В "Жироне" разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера.

футбол
Бавария
Харри Кейн
Бундеслига

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы