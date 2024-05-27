Кейн официально выиграл золотую бутсу

Форвард "Баварии" Харри Кейн. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Несмотря на неудачу "Баварии" в Лиге чемпионов и Бундеслиги, в клубе играет лучший бомбардир сезона. Им стал англичанин Харри Кейн.

По итогу завершившихся чемпионатов Кейн выиграл "золотую бутсу", сообщил портал Новини.LIVE.

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Золотая бутса для Кейна

Кейн в текущем сезоне чемпионата Германии забил 36 мячей в 32 матчах. В Бундеслиги и в борьбе за "золотую бутсу" вторым финишировал Сэр Гирасси из "Штутгарта" — 28 голов.

Третье место в рейтинге разделили форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и нападающий "Ман Сити" Эрлинг Холланд — по 27 голов.

Украинец Артем Довбик из "Жироны", Лаутаро Мартинес из "Интера" и Лоис Опенда из "Лейпцига" стали пятыми — по 24 гола.

Для Кейна это первая "золотая бутса" в карьере. В предыдущем сезоне ее выиграл Эрлинг Холланд с 36 забитыми мячами.

Всего за сезон во всех турнирах Кейн в 45 матчах забил 44 мяча и сделал 12 голевых передач.

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