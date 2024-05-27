Пихальонок прокоментував вихід з Дніпра-1 — де гратиме українець

Олександр Пихальонок у складі "Дніпра-1". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Півзахисник "Дніпра-1" та збірної України Олександр Пихальонок розпочне наступний сезон в іншому клубі. Футболіст підтвердив, що вивчає різні варіанти розвитку кар'єри.

Пихаленок може перейти в один із закордонних клубів, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

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Олександр Пихальонок не розглядає варіант залишитися у "Дніпрі-1" наступного сезону навіть попри те, що його контракт із клубом діє до літа 2025 року. Фінансова ситуація в клубі така, що багато гравців команди збираються піти з неї найближчим літом.

Олександр Пихальонок у збірній України. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Де гратиме Пихальонок

За інформацією українських журналістів, 27-річний півзахисник може продовжити кар'єру у "Шахтарі". Однак футболіст відмовився підтверджувати чи спростовувати ці чутки. Пихальонок заявив, що всі питання щодо цього слід ставити не йому, а його агенту.

Футболіст збірної України не виключає, що може продовжити кар'єру в одному із закордонних клубів. Проте Пихальонок не хоче переходити в один із європейських середняків, якщо отримає пропозицію від одного з топклубів України.

У сезоні 2023/2024 Пихальонок зіграв 29 матчів за "Дніпро-1" у всіх турнірах. Він забив 5 голів та зробив стільки ж результативних передач.

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