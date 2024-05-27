Пихаленок прокомментировал уход из Днепра-1 — где будет играть украинец

Александр Пихаленок в составе "Днепра-1". Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок начнет следующий сезон в другом клубе. Футболист подтвердил, что изучает разные варианты развития карьеры.

Пихаленок может перейти в один из зарубежных клубов, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Александр Пихаленок не рассматривает вариант остаться в "Днепре-1" на следующий сезон даже несмотря на то, что его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Финансовая ситуация в "Днепре-1" такова, что многие игроки команды собираются уйти из нее ближайшим летом.

Александр Пихаленок в сборной Украины. Фото: instagram.com/pikhalonok76/

Где будет играть Пихаленок

Согласно информации украинских журналистов, 27-летний полузащитник может продолжить карьеру в "Шахтере". Однако футболист отказался подтверждать или опровергать эти слухи. Пихаленок заявил, что все вопросы на этот счет следует задавать не ему, а его агенту.

Футболист сборной Украины не исключает, что может продолжить карьеру в одном из зарубежных клубов. Однако Пихаленок не хочет переходить в один из европейских середняков, если получит предложение от одного из топ-клубов Украины.

В сезоне 2023/2024 Пихаленок сыграл 29 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах. Он забил 5 голов и сделал столько же результативных передач.

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