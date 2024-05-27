Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Алиев раскритиковал Шевченко за работу президентом УАФ arrow

Алиев раскритиковал Шевченко за работу президентом УАФ

27 мая 2024 15:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алиев раскритиковал Шевченко за работу президентом УАФ
Александр Алиев (в центре) во время благотворительной акции. Фото: instagram.com/iburbas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев недоволен работой Андрея Шевченко в качестве президента УАФ. Эксперт назвал ошибки нового главы этой организации. 

Алиев рассказал, есть ли у него конфликт с Шевченко, в интервью YouTube-каналу BurBuzz

Читайте также:

Андрей Шевченко несколько месяцев назад был избран президентом УАФ. В организации сразу же объявили о проведении проверки деятельности прошлого главы Ассоциации футбола, а также запустили ряд амбициозных проектов. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко в День Киева. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев считает работу Андрея Шевченко на посту президента УАФ неудовлетворительной. Волонтер и военнослужащий ВСУ перечислил первые ошибки бывшего тренера сборной Украины в новой должности. 

Что Алиев сказал о Шевченко 

Президент УАФ не присутствовал на церемонии награждения победителя Кубка Украины, в котором "Шахтер" победил "Ворсклу". Александр Алиев напомнил, что предшественники Андрея Шевченко, который в эти дни посетил боксерский бой в Саудовской Аравии, не позволяли себе подобного.

У Алиева есть и другие претензии к Шевченко. Эксперт напомнил, что нынешнего президента УАФ не было в Украине в первые месяцы полномасштабной войны и усомнился в патриотизме экс-тренера сборной Украины. 

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии.

Гвардиола подтвердил уход из "Манчестер Сити" — Де Брюйне и Эдерсон тоже покинут клуб.

"Динамо" и "Шахтер" пытаются подписать Герреро. 

Пихаленок прокомментировал уход из "Днепра-1" — где будет играть украинец. 

Харри Кейн официально завоевал "Золотую бутсу". 

спорт
УАФ
футбол
Андрей Шевченко
Александр Алиев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы