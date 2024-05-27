Алиев раскритиковал Шевченко за работу президентом УАФ
Бывший полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев недоволен работой Андрея Шевченко в качестве президента УАФ. Эксперт назвал ошибки нового главы этой организации.
Алиев рассказал, есть ли у него конфликт с Шевченко, в интервью YouTube-каналу BurBuzz.
Андрей Шевченко несколько месяцев назад был избран президентом УАФ. В организации сразу же объявили о проведении проверки деятельности прошлого главы Ассоциации футбола, а также запустили ряд амбициозных проектов.
Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев считает работу Андрея Шевченко на посту президента УАФ неудовлетворительной. Волонтер и военнослужащий ВСУ перечислил первые ошибки бывшего тренера сборной Украины в новой должности.
Что Алиев сказал о Шевченко
Президент УАФ не присутствовал на церемонии награждения победителя Кубка Украины, в котором "Шахтер" победил "Ворсклу". Александр Алиев напомнил, что предшественники Андрея Шевченко, который в эти дни посетил боксерский бой в Саудовской Аравии, не позволяли себе подобного.
У Алиева есть и другие претензии к Шевченко. Эксперт напомнил, что нынешнего президента УАФ не было в Украине в первые месяцы полномасштабной войны и усомнился в патриотизме экс-тренера сборной Украины.
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