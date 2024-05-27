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Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно

27 мая 2024 19:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно
Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/carlo_cianti/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик провели изматывающий бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец сумел победить соперника и завоевать все пояса. 

В контракте спортсменов на бой было прописано право на проведения реванша, напоминает Sky Sports

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Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец завоевал пять чемпионских поясов. Впервые за 25 лет был определен абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. 

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри после первого боя. Фото: скриншот YouTube

Когда состоится реванш Усика и Фьюри 

Промоутер британского бойца Боб Арум поделился подробностями о следующем бое с участием "Цыганского короля". Изначально предполагалось, что противостояние состоится в октябре, однако теперь это практически исключено. 

Причиной для переноса реванша стали травмы, которые Тайсон Фьюри получил во время поединка с Александром Усиком. Британскому боксеру понадобится время, чтобы восстановиться и набрать форму перед следующим боем. 

"Я могу заверить, что Тайсон очень хочет провести реванш. Но он не выйдет на ринг в октябре. Бессмысленно сражаться с Усиком без должной подготовки. Мы готовы провести реванш в конце ноября или середине декабря. Это оптимальное время для нового боя", — рассказал Арум. 

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Тайсон Фьюри
Бой Усик — Фьюрі

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