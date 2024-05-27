Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно

Александр Усик после тренировки. Фото: instagram.com/carlo_cianti/

Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик провели изматывающий бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец сумел победить соперника и завоевать все пояса.

В контракте спортсменов на бой было прописано право на проведения реванша, напоминает Sky Sports.

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Тайсон Фьюри после первого боя. Фото: скриншот YouTube

Когда состоится реванш Усика и Фьюри

Промоутер британского бойца Боб Арум поделился подробностями о следующем бое с участием "Цыганского короля". Изначально предполагалось, что противостояние состоится в октябре, однако теперь это практически исключено.

Причиной для переноса реванша стали травмы, которые Тайсон Фьюри получил во время поединка с Александром Усиком. Британскому боксеру понадобится время, чтобы восстановиться и набрать форму перед следующим боем.

"Я могу заверить, что Тайсон очень хочет провести реванш. Но он не выйдет на ринг в октябре. Бессмысленно сражаться с Усиком без должной подготовки. Мы готовы провести реванш в конце ноября или середине декабря. Это оптимальное время для нового боя", — рассказал Арум.

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