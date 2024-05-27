Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно
Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик провели изматывающий бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Украинец сумел победить соперника и завоевать все пояса.
В контракте спортсменов на бой было прописано право на проведения реванша, напоминает Sky Sports.
Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Украинец завоевал пять чемпионских поясов. Впервые за 25 лет был определен абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе.
Когда состоится реванш Усика и Фьюри
Промоутер британского бойца Боб Арум поделился подробностями о следующем бое с участием "Цыганского короля". Изначально предполагалось, что противостояние состоится в октябре, однако теперь это практически исключено.
Причиной для переноса реванша стали травмы, которые Тайсон Фьюри получил во время поединка с Александром Усиком. Британскому боксеру понадобится время, чтобы восстановиться и набрать форму перед следующим боем.
"Я могу заверить, что Тайсон очень хочет провести реванш. Но он не выйдет на ринг в октябре. Бессмысленно сражаться с Усиком без должной подготовки. Мы готовы провести реванш в конце ноября или середине декабря. Это оптимальное время для нового боя", — рассказал Арум.
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