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Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

28 мая 2024 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца
Александр Зинченко с женой и детьми. Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко сменит клуб ближайшим летом. Футболист больше не входит в планы тренерского штаба "канониров". 

У вице-капитана "сине-желтых" есть варианты для продолжения карьеры, сообщает Tutto Mercato

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Александр Зинченко перешел в "Арсенал" из "Манчестер Сити" два года назад, но нынешний сезон получился неудачным для 27-летнего защитника. Он перестал быть основным футболистом "канониров" и летом будет продан в другой клуб. 

Куда перейдет Зинченко 

Контракт украинца с "Арсеналом" действует до лета 2026 года. Лондонский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу игрока. Главным претендентом на Зинченко является туринский "Ювентус", однако итальянцы сформируют предложение по защитнику только после того, как представят нового главного тренера. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко в Киеве. Фото: instagram.com/zinchenko/

Известно и об интересе к Зинченко со стороны дортмундской "Боруссии". Немцы готовы взять Александра в аренду с опцией выкупа его контракта. Переговоры могут начаться уже на следующей неделе после финала Лиги чемпионов. 

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В ближайшее время футболист начнет подготовку к Евро-2024 в составе сборной Украины. 

Напомним, Шовковский пригласит в "Динамо" одну из звезд чемпионата Бразилии. 

"Полесье" представило главного тренера и объявило о переходе лидеров "Днепра-1" и "Кривбасса".

Усик и Фьюри определили точную дату реванша — что известно.

"Милан" назначит главным тренером трехкратного чемпиона Украины.

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