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Ващук рассказал, что Шовковский хотел служить, и почему Медведенко не берут в армию

16 мая 2024 20:28
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ващук рассказал, что Шовковский хотел служить, и почему Медведенко не берут в армию
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук на текущий момент служит в бригаде "Буревий" Национальной гвардии Украины. Как оказалось, он не единственный известный спортсмен, кто хотел пойти защищать родину.

В их числе главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и чемпион НБА Станислав Медведенко, сообщил портал Армія FM.

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Владислав Ващук
Ващук в складі підрозділу НГУ. Фото: Владислав Ващук/Instagram

Ващук рассказал, кто еще мог пойти служить

Ващук рассказал, что не все друзья, желающие призваться в армию, могут это сделать по разным причинам. Например, Шовковский и Медведенко выразили желание вступить в Нацгвардию, но командир в отношении Станислава заявил, что у того слишком большой рост, и в армейском ассортименте нет обуви такого размера.

Также Владислав отметил, что спортсмены, в том числе футболисты, играющие за границей, активно помогают армии.

"Кроме Шовковского, Медведенко тоже говорит, что хочет в Нацгвардию. А ведь рост у него более двух метров, к тому же 52-й размер обуви. Командир говорит, что такого размера обуви в армии просто нет. К тому же нужно понимать, что спортсмены, в том числе футболисты, выступающие за границей, и так активно помогают армии", — сказал Ващук.

Относительно Анатолия Тимощука, Ващук отметил, что стать на сторону России — это его собственный выбор, и никто из других футболистов не понимает причин такого поступка.

Напомним, Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

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футбол
Нацгвардия
Станислав Медведенко
Александр Шовковский
Владислав Ващук

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