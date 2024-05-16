Ващук рассказал, что Шовковский хотел служить, и почему Медведенко не берут в армию

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук на текущий момент служит в бригаде "Буревий" Национальной гвардии Украины. Как оказалось, он не единственный известный спортсмен, кто хотел пойти защищать родину.

В их числе главный тренер "Динамо" Александр Шовковский и чемпион НБА Станислав Медведенко, сообщил портал Армія FM.

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Ващук в складі підрозділу НГУ. Фото: Владислав Ващук/Instagram

Ващук рассказал, кто еще мог пойти служить

Ващук рассказал, что не все друзья, желающие призваться в армию, могут это сделать по разным причинам. Например, Шовковский и Медведенко выразили желание вступить в Нацгвардию, но командир в отношении Станислава заявил, что у того слишком большой рост, и в армейском ассортименте нет обуви такого размера.

Также Владислав отметил, что спортсмены, в том числе футболисты, играющие за границей, активно помогают армии.

"Кроме Шовковского, Медведенко тоже говорит, что хочет в Нацгвардию. А ведь рост у него более двух метров, к тому же 52-й размер обуви. Командир говорит, что такого размера обуви в армии просто нет. К тому же нужно понимать, что спортсмены, в том числе футболисты, выступающие за границей, и так активно помогают армии", — сказал Ващук.

Относительно Анатолия Тимощука, Ващук отметил, что стать на сторону России — это его собственный выбор, и никто из других футболистов не понимает причин такого поступка.

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