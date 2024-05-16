Лунин может уйти из Реала к принципиальному сопернику мадридцев

Андрей Лунин в матче за сборную Украины. Фото: УАФ

Голкипер мадридского "Атлетико" и сборной Украины Андрей Лунин примет решение о своем будущем в конце сезона. Он будет бороться за место в стартовом составе испанской команды, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов.

Появился новый претендент на украинца, который готов предложить за него большие деньги, сообщает El Gol Digital.

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Мадридский "Реал" в ближайшее время предложит Андрею Лунину подписать новый контракт на улучшенных условиях. Однако украинец еще не знает, будет ли он подписывать соглашение с "королевским клубом".

Андрей Лунин празднует чемпионский титул. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Где может продолжить карьеру Лунин

На голкипера "бланкос" претендуют английский "Манчестер Юнайтед", мюнхенская "Бавария" и другие известные клубы. Теперь к ним добавился мадридский "Атлетико". Наставник "матрасников" Диего Симеоне внимательно следит за игрой Андрея Лунина, который в этом сезоне в 12 матчах не пропускал голы в свои ворота.

Симеоне уверен, что Лунин захочет уйти из "Реала", если не сыграет в основном составе команды в финале ЛЧ. В таком случае "Атлетико" предложит за украинца 30 млн евро. Тренер "матрасников" уверен, что и "Реал", и украинец согласятся на трансфер.

Андрей Лунин может заменить в "Атлетико" Яна Облака, который летом присоединится к одной из команд Саудовской Аравии.

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