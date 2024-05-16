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Лунин может уйти из Реала к принципиальному сопернику мадридцев

16 мая 2024 16:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может уйти из Реала к принципиальному сопернику мадридцев
Андрей Лунин в матче за сборную Украины. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Атлетико" и сборной Украины Андрей Лунин примет решение о своем будущем в конце сезона. Он будет бороться за место в стартовом составе испанской команды, чтобы сыграть в финале Лиги чемпионов. 

Появился новый претендент на украинца, который готов предложить за него большие деньги, сообщает El Gol Digital.

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Мадридский "Реал" в ближайшее время предложит Андрею Лунину подписать новый контракт на улучшенных условиях. Однако украинец еще не знает, будет ли он подписывать соглашение с "королевским клубом". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин празднует чемпионский титул. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Где может продолжить карьеру Лунин 

На голкипера "бланкос" претендуют английский "Манчестер Юнайтед", мюнхенская "Бавария" и другие известные клубы. Теперь к ним добавился мадридский "Атлетико". Наставник "матрасников" Диего Симеоне внимательно следит за игрой Андрея Лунина, который в этом сезоне в 12 матчах не пропускал голы в свои ворота. 

Симеоне уверен, что Лунин захочет уйти из "Реала", если не сыграет в основном составе команды в финале ЛЧ. В таком случае "Атлетико" предложит за украинца 30 млн евро. Тренер "матрасников" уверен, что и "Реал", и украинец согласятся на трансфер. 

Андрей Лунин может заменить в "Атлетико" Яна Облака, который летом присоединится к одной из команд Саудовской Аравии. 

Напомним, Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

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Андрей Лунин
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