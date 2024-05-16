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Мудрик оставил неутешительное сообщение в связи со своей травмой

16 мая 2024 15:18
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Агабекян Карен
редактор
Мудрик оставил неутешительное сообщение в связи со своей травмой
Михаил Мудрик не доиграл матч с "Брайтоном". Фото: Reuters/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик сделал неутешительное заявление по поводу своей травмы. Ранее украинец травмировался во время матча премьер-лиги с "Брайтоном".

Мудрик сообщил в соцсетях, что сезон для него окончен.

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В 37-м туре АПЛ "Челси" на выезде выиграл у "Брайтона" со счетом 2:1. В первом тайме Мудрика сбили с ног, а затем заменили с подозрением на сотрясение мозга.

Михаил Мудрик
Пост Михаила Мудрика. Фото: скриншот

Что сообщил Мудрик

По словам Мудрика, он не сыграет в крайнем матче текущего клубного сезона, где 19 мая "Челси" сыграет с "Борнмутом".

"К сожалению сезон для меня закончился. Спасибо всем за ваши сообщения, я чувствую себя лучше, увидимся в следующем сезоне, блюз 💙 это часть игры, не так ли🤷🏼 ♂️", — написал Мудрик.

Если учесть, что в июне сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по футболу, то воодушевляют его слова о том, что он чувствует себя лучше.

Мудрик не сыграет в крайнем матче АПЛ потому, что "Челси" активировал протокол, который применяют в случае травм головы. Согласно с ним, травмированному футболисту нельзя играть минимум семь дней.

Напомним, Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

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Мудрик получил травму головы в матче "Челси" против "Брайтона" — сыграет ли на Евро-2024.

футбол
Михаил Мудрик
Челси
украинские легионеры (футбол)
травма

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