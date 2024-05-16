Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик залишив невтішне повідомлення через свою травму arrow

Мудрик залишив невтішне повідомлення через свою травму

16 травня 2024 15:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик залишив невтішне повідомлення через свою травму
Михайло Мудрик не дограв матч із "Брайтоном". Фото: Reuters/David Klein
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик зробив невтішну заяву щодо своєї травми. Раніше українець травмувався під час матчу прем'єр-ліги із "Брайтоном".

Мудрик повідомив у соцмережах, що сезон для нього закінчено.

Читайте також:

У 37-му турі АПЛ "Челсі" на виїзді виграв у "Брайтона" з рахунком 2:1. У першому таймі Мудрика збили з ніг, а потім замінили з підозрою на струс мозку.

Михаил Мудрик
Пост Михайла Мудрика. Фото: скриншот

Що повідомив Мудрик

За словами Мудрика, він не зіграє у крайньому матчі цього клубного сезону, де 19 травня "Челсі" протистоятиме "Борнмуту".

"На жаль сезон для мене закінчився. Дякую всім за ваші повідомлення, я почуваюся краще, побачимося в наступному сезоні, блюз 💙 це частина гри, чи не так 🤷🏼 ♂️", — написав Мудрик.

Якщо врахувати, що у червні збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з футболу, то надихають його слова про те, що він почувається краще.

Мудрик не зіграє у крайньому матчі АПЛ тому, що "Челсі" активував протокол, який застосовують у разі травм голови. Згідно з ним, травмованому футболісту не можна грати щонайменше сім днів.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.

Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.

Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо". 

Мудрик отримав травму голови у матчі "Челсі" проти "Брайтона" — чи зіграє на Євро-2024.

футбол
Михайло Мудрик
Челсі
українські легіонери (футбол)
травма

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників