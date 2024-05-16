Мудрик залишив невтішне повідомлення через свою травму

Михайло Мудрик не дограв матч із "Брайтоном". Фото: Reuters/David Klein

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик зробив невтішну заяву щодо своєї травми. Раніше українець травмувався під час матчу прем'єр-ліги із "Брайтоном".

Мудрик повідомив у соцмережах, що сезон для нього закінчено.

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У 37-му турі АПЛ "Челсі" на виїзді виграв у "Брайтона" з рахунком 2:1. У першому таймі Мудрика збили з ніг, а потім замінили з підозрою на струс мозку.

Пост Михайла Мудрика. Фото: скриншот

Що повідомив Мудрик

За словами Мудрика, він не зіграє у крайньому матчі цього клубного сезону, де 19 травня "Челсі" протистоятиме "Борнмуту".

"На жаль сезон для мене закінчився. Дякую всім за ваші повідомлення, я почуваюся краще, побачимося в наступному сезоні, блюз 💙 це частина гри, чи не так 🤷🏼 ♂️", — написав Мудрик.

Якщо врахувати, що у червні збірна України зіграє на чемпіонаті Європи з футболу, то надихають його слова про те, що він почувається краще.

Мудрик не зіграє у крайньому матчі АПЛ тому, що "Челсі" активував протокол, який застосовують у разі травм голови. Згідно з ним, травмованому футболісту не можна грати щонайменше сім днів.

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