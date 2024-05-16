Почеттіно попередив про серйозність травми Мудрика
У лондонському "Челсі" опублікували нові подробиці щодо стану здоров'я Михайла Мудрика. Українець отримав небезпечну травму у матчі Прем'єр-ліги.
Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вважає, що травма вінгера може створити проблему гравцю, повідомляє Football London.
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" переміг на виїзді "Брайтон" з рахунком 2:1. Лондонці закінчували поєдинок у меншості. Ще однією проблемою "синіх" стала травма українського легіонера.
Що Почеттіно сказав про травму Мудрика
Головний тренер "Челсі" заявив, що молодий півзахисник пройде поглиблене медичне обстеження. Тільки після цього стане зрозумілим, наскільки серйозною є травма Мудрика. Проте Михайло почувається не дуже добре. За словами Почеттіно, у гравця періодично паморочиться в голові.
"У нього не все гаразд, Мудрик проходить тести. Ми дуже сподіваємося, що у Михайла немає струсу мозку. У будь-якому випадку йому знадобиться відпочинок, не можна ризикувати здоров'ям гравця", — розповів Почеттіно.
Останній матч сезону в АПЛ "Челсі" проведе проти "Борнмута" у неділю, 19 травня.
Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.
Миколенко, попри травму, зацікавив відомий клуб — готується трансфер.
Беллінгем завадить Довбику завоювати престижний трофей — про що йдеться.
Шовковський попросить Суркіса продати одного з футболістів "Динамо".
Мудрик отримав травму голови у матчі "Челсі" проти "Брайтона" — чи зіграє на Євро-2024
Читайте Новини.LIVE!