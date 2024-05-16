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Почеттіно попередив про серйозність травми Мудрика

16 травня 2024 10:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно попередив про серйозність травми Мудрика
Михайло Мудрик перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У лондонському "Челсі" опублікували нові подробиці щодо стану здоров'я Михайла Мудрика. Українець отримав небезпечну травму у матчі Прем'єр-ліги.

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно вважає, що травма вінгера може створити проблему гравцю, повідомляє Football London.

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У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" переміг на виїзді "Брайтон" з рахунком 2:1. Лондонці закінчували поєдинок у меншості. Ще однією проблемою "синіх" стала травма українського легіонера.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Що Почеттіно сказав про травму Мудрика

Головний тренер "Челсі" заявив, що молодий півзахисник пройде поглиблене медичне обстеження. Тільки після цього стане зрозумілим, наскільки серйозною є травма Мудрика. Проте Михайло почувається не дуже добре. За словами Почеттіно, у гравця періодично паморочиться в голові.

"У нього не все гаразд, Мудрик проходить тести. Ми дуже сподіваємося, що у Михайла немає струсу мозку. У будь-якому випадку йому знадобиться відпочинок, не можна ризикувати здоров'ям гравця", — розповів Почеттіно.

Останній матч сезону в АПЛ "Челсі" проведе проти "Борнмута" у неділю, 19 травня.

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Мудрик отримав травму голови у матчі "Челсі" проти "Брайтона" — чи зіграє на Євро-2024

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Збірна України з футболу
Михайло Мудрик
Євро-2024
Челсі
Маурісіо Почеттіно

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