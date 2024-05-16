Почеттино предупредил о серьезности травмы Мудрика

Михаил Мудрик перед матчем. Фото: Reuters/Molly Darlington

В лондонском "Челси" опубликовали новые подробности по поводу состояния здоровья Михаила Мудрика. Украинец получил опасную травму в матче Премьер-лиги.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что травма вингера может создать проблему игроку, сообщает Football London.

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В рамках 37 тура английской Премьер-лиги "Челси" победил на выезде "Брайтон" со счетом 2:1. Лондонцы заканчивали поединок в меньшинстве. Еще одной проблемой "синих" стала травма украинского легионера.

Михаил Мудрик благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Что Почеттино сказал о травме Мудрика

Главный тренер "Челси" заявил, что молодой полузащитник пройдет углубленное медицинское обследование. Только после этого станет понятно, насколько серьезной является травма Мудрика. Однако Михаил чувствует себя не очень хорошо. По словам Почеттино, у игрока периодически кружится голова.

"У него не все в порядке, Мудрик проходит тесты. Мы очень надеемся, что у Михаила нет сотрясения мозга. В любом случае ему понадобится отдых, нельзя рисковать здоровьем игрока", — рассказал Почеттино.

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