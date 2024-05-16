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Лунін може піти з Реала до принципового суперника мадридців

16 травня 2024 16:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін може піти з Реала до принципового суперника мадридців
Андрій Лунін у матчі за збірну України. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Атлетико" та збірної України Андрій Лунін ухвалить рішення про своє майбутнє наприкінці сезону. Він боротиметься за місце у стартовому складі іспанської команди, щоб зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

З'явився новий претендент на українця, який готовий запропонувати великі гроші за нього, повідомляє El Gol Digital.

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Мадридський "Реал" найближчим часом запропонує Андрію Луніну підписати новий контракт на покращених умовах. Проте українець ще не знає, чи підписуватиме він угоду з "королівським клубом".

Андрій Лунін
Андрій Лунін святкує чемпіонський титул. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Де може продовжити кар'єру Лунін

На голкіпера "бланкос" претендують англійський "Манчестер Юнайтед", мюнхенська "Баварія" та інші відомі клуби. Тепер до них додався мадридський "Атлетіко". Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне уважно стежить за грою Андрія Луніна, який цього сезону у 12 матчах не пропускав голи у свої ворота.

Сімеоне впевнений, що Лунін захоче піти з "Реала", якщо не зіграє в основному складі команди у фіналі ЛЧ. У такому разі "Атлетіко" запропонує за українця 30 млн євро. Тренер "матрацників" упевнений, що і "Реал", і українець погодяться на трансфер.

Андрій Лунін може замінити в "Атлетіко" Яна Облака, який влітку приєднається до однієї із команд Саудівської Аравії.

Нагадаємо, Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.

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Андрій Лунін
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