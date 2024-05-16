Ващук розповів, що Шовковський хотів служити, і чому Медведенка не беруть до армії

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Владислав Ващук на цю мить служить у бригаді "Буревій" Національної гвардії України. Як виявилося, він не єдиний відомий спортсмен, який хотів піти захищати батьківщину.

Серед них головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський і чемпіон НБА Станіслав Медведенко, повідомив портал Армія FM.

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Ващук розповів, хто ще міг піти служити

Ващук розповів, що не всі друзі, які бажають призватись до армії, можуть це зробити з різних причин. Наприклад, Шовковський і Медведенко виявили бажання вступити до Нацгвардії, але командир щодо Станіслава заявив, що той занадто великий, і в армійському асортименті немає взуття такого розміру.

Також Владислав зазначив, що спортсмени, зокрема футболісти, які грають за кордоном, активно допомагають армії.

"Окрім Шовковського, Медведенко теж каже, що хоче в Нацгвардію. Але ж зріст у нього більше двох метрів, до того ж 52-й розмір взуття. Командир каже, що такого розміру взуття в армії просто немає. До того ж треба розуміти, що спортсмени, зокрема футболісти, які виступають за кордоном, і так активно допомагають армії", — сказав Ващук.

Стосовно Анатолія Тимощука Ващук зазначив, що стати на бік Росії — це його власний вибір, і ніхто з інших футболістів не розуміє причин такого вчинку.

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