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Колишній захисник Динамо зізнався, чому приєднався до ЗСУ

16 травня 2024 17:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній захисник Динамо зізнався, чому приєднався до ЗСУ
Леонід Буряк, Владислав Ващук (другий праворуч), Сергій Ребров та Юрій Максимов. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ексзахисник збірної України Владислав Ващук розповів, як ухвалив рішення вступити до Збройних сил. Спортсмен зізнався, що пішов до армії для того, щоб його дітям не довелося воювати.

Ващук в інтерв'ю "Армія FM" розповів, що зустрів повномасштабну військову агресію Росії у Гостомелі із сім'єю.

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Одразу після деокупації Київської області Владислав Ващук зайнявся волонтерською діяльністю. Разом з іншими спортсменами він організовував благодійні матчі, збирався кошти на дрони, тепловізори та автомобілі для ЗСУ.

Владислав Ващук
Владислав Ващук у ЗСУ. Фото: Facebook

Як Ващук потрапив до армії

Владислав Ващук дружить із полковником Нацгвардії Всеволодом Стеблюком, який попросив зіграти кілька виставкових матчів. Саме він і запропонував ексфутболістові приєднатися до медичної роти НГУ "Буревій".

Рішення вирушити до армії Ващук ухвалив за ніч. Він зрозумів, що не може вчинити інакше. Наступного ранку він повідомив про своє рішення, підписав документи та вирушив до Шевченківського ТЦК Києва.

"Спілкуюся з різними фондами, таким чином закриваємо поточні потреби підрозділу. Я вже майже рік, як в армії. На евакуацію їду всюди, де потреба і командир скаже. За цей час скоїв понад 60 евакуацій", — зізнався Ващук.

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